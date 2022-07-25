Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2022
 
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"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суровцев купил жилье в Ирпене за два месяца до начала войны
Суровцев купил жилье в Ирпене за два месяца до начала войны
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинский актер Алексей Суровцев с марта 2022 года спасает кошек и собак, которых оставили люди в городах Киевской области Ирпене и Буче. Свою историю Суровцев рассказал для музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Суровцев переехал в новую квартиру, которую купил в городе Ирпень, за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину.  После начала войны актер хотел записаться в тероборону, но его не взяли из-за нехватки мест. После этого Суровцев решил самостоятельно помогать эвакуироваться людям из города.

По словам Суровцева, спасать животных он начал после того, как помог вывезти кота, забытого хозяевами в машине. О его существовании актер узнал из объявления. 

"Я безумно люблю животных, но не думал, что эвакуировать их придется в таких масштабах. Максимально у меня было 600 заявок только по Ирпеню", – признался Суровцев.

Актер рассказал, что, стараясь найти и вывезти котов, он несколько раз попадал под обстрелы. 

"Сложнее всего было найти животных. Было такое, что они укрывались в гипсокартонных стенах, в потолке. Были напуганы, ранены, обгорели. В догорающем доме спускался в подвал, спасал котят", – поделился воспоминаниями Суровцев, который сам себя называет котомамулей.

Это прозвище он придумал после того, как увидел плакат с изображением огромного мужчины, держащего на руках котенка. На плакате была надпись: "Ты можешь быть брутальным мужчиной, но для своего котенка всегда будешь бородатой мамочкой". 

По словам Суровцева, во время войны он ощущает, что находится на своем месте, а спасение животных называет зовом души.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов Суровцев создал приют для спасенных животных и помогает устраивать их в новые семьи.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины, Алексей Суровцев
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