"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Суровцев переехал в новую квартиру, которую купил в городе Ирпень, за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После начала войны актер хотел записаться в тероборону, но его не взяли из-за нехватки мест. После этого Суровцев решил самостоятельно помогать эвакуироваться людям из города.
По словам Суровцева, спасать животных он начал после того, как помог вывезти кота, забытого хозяевами в машине. О его существовании актер узнал из объявления.
"Я безумно люблю животных, но не думал, что эвакуировать их придется в таких масштабах. Максимально у меня было 600 заявок только по Ирпеню", – признался Суровцев.
Актер рассказал, что, стараясь найти и вывезти котов, он несколько раз попадал под обстрелы.
"Сложнее всего было найти животных. Было такое, что они укрывались в гипсокартонных стенах, в потолке. Были напуганы, ранены, обгорели. В догорающем доме спускался в подвал, спасал котят", – поделился воспоминаниями Суровцев, который сам себя называет котомамулей.
Это прозвище он придумал после того, как увидел плакат с изображением огромного мужчины, держащего на руках котенка. На плакате была надпись: "Ты можешь быть брутальным мужчиной, но для своего котенка всегда будешь бородатой мамочкой".
По словам Суровцева, во время войны он ощущает, что находится на своем месте, а спасение животных называет зовом души.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов Суровцев создал приют для спасенных животных и помогает устраивать их в новые семьи.