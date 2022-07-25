"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Суровцев купил жилье в Ирпене за два месяца до начала войны Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Суровцев переехал в новую квартиру, которую купил в городе Ирпень, за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После начала войны актер хотел записаться в тероборону, но его не взяли из-за нехватки мест. После этого Суровцев решил самостоятельно помогать эвакуироваться людям из города.

По словам Суровцева, спасать животных он начал после того, как помог вывезти кота, забытого хозяевами в машине. О его существовании актер узнал из объявления.

"Я безумно люблю животных, но не думал, что эвакуировать их придется в таких масштабах. Максимально у меня было 600 заявок только по Ирпеню", – признался Суровцев.

Актер рассказал, что, стараясь найти и вывезти котов, он несколько раз попадал под обстрелы.

"Сложнее всего было найти животных. Было такое, что они укрывались в гипсокартонных стенах, в потолке. Были напуганы, ранены, обгорели. В догорающем доме спускался в подвал, спасал котят", – поделился воспоминаниями Суровцев, который сам себя называет котомамулей.

Это прозвище он придумал после того, как увидел плакат с изображением огромного мужчины, держащего на руках котенка. На плакате была надпись: "Ты можешь быть брутальным мужчиной, но для своего котенка всегда будешь бородатой мамочкой".

По словам Суровцева, во время войны он ощущает, что находится на своем месте, а спасение животных называет зовом души.

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