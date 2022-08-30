Россия увеличила количество ракет "Калибр" на кораблях в Черном море – ОК "Юг"

"В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", держит наготове", – говорится в сообщении.
В утренней сводке Генштаба ВСУ добавили, что корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В Генштабе также отметили, что оккупанты держат в готовности к применению носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".
27 августа в командовании "Юг" сообщали, что вблизи крымского берега держится корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц, а три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове около 20 ракет типа "Калибр". 28 августа оккупанты добавили на дежурство большой десантный корабль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.