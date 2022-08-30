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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия увеличила количество ракет "Калибр" на кораблях в Черном море – ОК "Юг"

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13 российских кораблей и катеров маневрируют в Черном море, сообщили в командовании "Юг"
13 российских кораблей и катеров маневрируют в Черном море, сообщили в командовании "Юг"
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Оккупанты держат в готовности к удару 24 ракеты "Калибр" на ракетоносителях в Черном море. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 29 августа.

"В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", держит наготове", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/5511613155526143/

В утренней сводке Генштаба ВСУ добавили, что корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В Генштабе также отметили, что оккупанты держат в готовности к применению носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

27 августа в командовании "Юг" сообщали, что  вблизи крымского берега держится корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц, а три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове около 20 ракет типа "Калибр". 28 августа оккупанты добавили на дежурство большой десантный корабль

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Черное море, корабль, катер, война России против Украины, ракеты, корабли, судоходство, море
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