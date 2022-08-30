Россия увеличила количество ракет "Калибр" на кораблях в Черном море – ОК "Юг"

13 российских кораблей и катеров маневрируют в Черном море, сообщили в командовании "Юг" Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

"В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", держит наготове", – говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаба ВСУ добавили, что корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В Генштабе также отметили, что оккупанты держат в готовности к применению носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

27 августа в командовании "Юг" сообщали, что вблизи крымского берега держится корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц, а три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове около 20 ракет типа "Калибр". 28 августа оккупанты добавили на дежурство большой десантный корабль.

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