Двое погибших, четверо раненых. Прокуратура показала последствия утреннего обстрела Харькова российскими "Ураганами"

По данным следствия, 8 сентября около 10.00 российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, школа, административное здание и промышленные помещения.

Погибли двое мужчин 21 и 65 лет. Еще четверо гражданских получили ранения.

Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО "Ураган", сообщили в прокуратуре. Правоохранители провели осмотр мест прилетов и собрали обломки снарядов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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