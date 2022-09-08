Двое погибших, четверо раненых. Прокуратура показала последствия утреннего обстрела Харькова российскими "Ураганами"

По данным следствия, 8 сентября около 10.00 российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, школа, административное здание и промышленные помещения.
Погибли двое мужчин 21 и 65 лет. Еще четверо гражданских получили ранения.
Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО "Ураган", сообщили в прокуратуре. Правоохранители провели осмотр мест прилетов и собрали обломки снарядов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3,5 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.