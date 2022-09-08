Российские оккупанты обстреляли утром два района Харькова. Есть погибшие и раненые

"Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО. [...] Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно, два прилета. Один в административное здание. По второму информация уточняется", — написал Терехов.
В результате обстрела Индустриального района двое людей погибли, пятеро были ранены, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Местные власти просят харьковчан находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.
Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3,5 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.