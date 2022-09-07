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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российских обстрелов 6 сентября пострадало четыре мирных жителя Харьковской области – Синегубов

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Оккупанты 6 сентября продолжили обстреливать Харьковскую область
Оккупанты 6 сентября продолжили обстреливать Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Вследствие российских обстрелов 6 сентября пострадало четыре жителя Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Олег Синегубов 7 сентября.

Он написал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов области. Есть разрушения жилых домов, хозяйственных построек, также возникли пожары.

"Вчера в результате ракетного удара по поселку городского типа Печенеги Чугуевского района получили ранения два человека – 45-летний мужчина и 17-летний парень. В Богодуховском районе ранения получили 41-летняя и 51-летняя женщины. Состояние пострадавших – легкое и среднее", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/pfbid02XtpWmYmCeYeCHdRfC4DsoTK2md5MpkpiyiKE4hBN4TsKVTbtWc33SLqnbc3eAuJfl

Также ночью оккупанты обстреливали Харьков и Змиев, пострадавших нет.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня. По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3,5 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.

На территории Харьковской области войска РФ находятся с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Так, 6 сентября около 9.15 российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, предварительно, ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода (Россия). По информации прокуратуры, одна из российских ракет попала в крышу жилого пятиэтажного дома в Киевском районе Харькова и полностью разрушила три этажа. Вторая ракета попала во двор административного здания.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
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