Из-за российских обстрелов 6 сентября пострадало четыре мирных жителя Харьковской области – Синегубов

Он написал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов области. Есть разрушения жилых домов, хозяйственных построек, также возникли пожары.

"Вчера в результате ракетного удара по поселку городского типа Печенеги Чугуевского района получили ранения два человека – 45-летний мужчина и 17-летний парень. В Богодуховском районе ранения получили 41-летняя и 51-летняя женщины. Состояние пострадавших – легкое и среднее", – говорится в сообщении.

Также ночью оккупанты обстреливали Харьков и Змиев, пострадавших нет.