Из-за российских обстрелов 6 сентября пострадало четыре мирных жителя Харьковской области – Синегубов

Он написал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов области. Есть разрушения жилых домов, хозяйственных построек, также возникли пожары.
"Вчера в результате ракетного удара по поселку городского типа Печенеги Чугуевского района получили ранения два человека – 45-летний мужчина и 17-летний парень. В Богодуховском районе ранения получили 41-летняя и 51-летняя женщины. Состояние пострадавших – легкое и среднее", – говорится в сообщении.
Также ночью оккупанты обстреливали Харьков и Змиев, пострадавших нет.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня. По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3,5 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.
На территории Харьковской области войска РФ находятся с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
Так, 6 сентября около 9.15 российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, предварительно, ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода (Россия). По информации прокуратуры, одна из российских ракет попала в крышу жилого пятиэтажного дома в Киевском районе Харькова и полностью разрушила три этажа. Вторая ракета попала во двор административного здания.