В Одесской области нашли обломок сбитой российской ракеты – ОВА

"Вблизи населенного пункта одного из районов области обнаружен безопасный обломок вражеской крылатой ракеты, упавший на территорию при уничтожении крылатой ракеты силами ПВО несколько недель назад", – написал он.

По словам Братчука, специалисты проведут работы по изъятию обломка и его утилизации.