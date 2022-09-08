В Одесской области нашли обломок сбитой российской ракеты – ОВА

"Вблизи населенного пункта одного из районов области обнаружен безопасный обломок вражеской крылатой ракеты, упавший на территорию при уничтожении крылатой ракеты силами ПВО несколько недель назад", – написал он.
По словам Братчука, специалисты проведут работы по изъятию обломка и его утилизации.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.