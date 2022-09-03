Под Одессой сегодня взорвут боеприпас времен Второй мировой войны, предупредили в ОВА

Братчук призвал украинцев соблюдать информационную гигиену, учитывая "режим тишины" в связи с военными действиями на юге страны Фото: Сергей Братчук / Facebook

Он отметил также, что в области регулярно проходят учения военных, и призвал местных жителей не пугаться громких звуков.

"А вот на сигнал воздушной тревоги – реагируйте!" – подчеркнул Братчук.

Он также предупредил, что шторм в море отрывает мины с якорей и несет их к берегу.

Братчук отметил, что россияне используют информационную тишину украинских властей о контрнаступлении на юге для активизации вбросов и призвал соблюдать информационную гигиену.

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