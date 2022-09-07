Прокуратура расследует гибель дельфинов в Черном море из-за российской агрессии

Эколог Иван Русев считат, что за время войны в Черном море погибли десятки тысяч дельфинов Фото: Иван Русев / Facebook

"На пляжах Одесской области с начала вооруженной агрессии РФ против Украины находят большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятная причина их гибели – использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках страны-агрессора. Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", – говорится в сообщении.

По инициативе прокуратуры проводятся осмотры и вскрытия морских свиней и дельфинов, которые были найдены мертвыми на побережье. Как отметили в пресс-службе, отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия). Кроме того, прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию, чтобы установить аналогичные случаи гибели дельфинов.

1 сентября эколог, руководитель исследовательского департамента национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев написал в Facebook, что за время войны уже погибли десятки тысяч дельфинов. По его мнению, лишь около 5% всех погибших животных море выбрасывает на берег, остальные 95% уходят на дно.