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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура расследует гибель дельфинов в Черном море из-за российской агрессии

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Эколог Иван Русев считат, что за время войны в Черном море погибли десятки тысяч дельфинов
Эколог Иван Русев считат, что за время войны в Черном море погибли десятки тысяч дельфинов
Фото: Иван Русев / Facebook

Прокуроры Одесской областной прокуратуры открыли уголовное производство по факту экоцида (ст. 441 УК Украины) из-за массовой гибели дельфинов. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.

"На пляжах Одесской области с начала вооруженной агрессии РФ против Украины находят большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятная причина их гибели – использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках страны-агрессора. Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", – говорится в сообщении. 

По инициативе прокуратуры проводятся осмотры и вскрытия морских свиней и дельфинов, которые были найдены мертвыми на побережье. Как отметили в пресс-службе, отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия). Кроме того, прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию, чтобы установить аналогичные случаи гибели дельфинов.

1 сентября эколог, руководитель исследовательского департамента национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев написал в Facebook, что за время войны уже погибли десятки тысяч дельфинов. По его мнению, лишь около 5% всех погибших животных море выбрасывает на берег, остальные 95% уходят на дно. 

Контекст:

В апреле Русев писал, что на побережье Черного моря начали находить мертвых дельфинов.

Теги: Россия, Германия, Украина, Одесса, Турция, Румыния, Италия, Болгария, Черное море, животные, Одесская область, исследование, российская агрессия, война России против Украины, дельфины, уголовное производство
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