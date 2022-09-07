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В Одесской области высохли уникальные заповедные озера – эколог

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В Одесской области пересохли уникальные озера
В Одесской области пересохли уникальные озера
Фото: Ivan Rusev / Facebook

В низовьях лимана Алибей Одесской области пересохли заповедные озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева. Об этом 6 сентября на своей странице в Facebook рассказал эколог, руководитель исследовательского департамента национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев.

Озера Зайцева – это уникальная система мелких внутренних озер, которые в конце лета пересохли из-за нехватки воды в лимане.

"Это происходит оттого, что в этом году вода в лиманы и озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же в этом году уровень воды у реки Дунай крайне низок за последние десятилетия, и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная и не пополняет озера. И, наконец, нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами", – написал Русев.

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/pfbid02RrN7MBpRWTPGqymPaJKcXBY5PQvCVd7P4mA1dHQj8m2E9N15JYPHgXmzPaBkKDuFl

Теги: экология, вода, Одесская область, озеро, реки, природа
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