В Одесской области высохли уникальные заповедные озера – эколог

Озера Зайцева – это уникальная система мелких внутренних озер, которые в конце лета пересохли из-за нехватки воды в лимане.

"Это происходит оттого, что в этом году вода в лиманы и озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же в этом году уровень воды у реки Дунай крайне низок за последние десятилетия, и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная и не пополняет озера. И, наконец, нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами", – написал Русев.