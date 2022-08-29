В море рядом с оккупированным Бердянском образовалось пятно из нефтепродуктов. Оккупанты признали, что повреждено нефтехранилище

Оккупанты заявили о повреждении нефтехранилищ в Бердянске, местные власти предполагают, что мог разлиться мазут на потопленном российском корабле Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Загрязнение замечено на пляже района Лиски около порта. Сообщается, что днем 28 августа к берегу прибило черные пятна и появилась вонь.

Власти Бердянска отметили, что оккупанты регулярно проводят взрывные работы в Бердянском порту.

"Вероятно, после ежедневных взрывов на потопленном "Саратове" произошел большой выброс мазута или других горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, пятно из нефтепродуктов море прибивает к берегу. Вода в акватории порта стала черной, а на городских пляжах стоит сильная вонь, отметили в мэрии.

Оккупационная "администрация Бердянска" признала, что повреждены нефтехранилища и начался разлив нефти. Сообщается, что специалисты порта работают над локализацией загрязнения.

Оккупанты традиционно обвинили в повреждении ВСУ, причем заявили, что обстрел, якобы из-за которого это произошло, случился еще в конце февраля.

"Нефтехранилища получили повреждения при ударе ВСУ ракетами "Точка-У" еще 26 февраля 2022 года и в результате воздействия внешних факторов дали течь", – говорится в сообщении. О каких "внешних факторах" идет речь, не уточняется.

Оккупанты заявили об окончании разминирования и возобновлении работы Бердянского порта в конце июня.