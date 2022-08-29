В море рядом с оккупированным Бердянском образовалось пятно из нефтепродуктов. Оккупанты признали, что повреждено нефтехранилище

Загрязнение замечено на пляже района Лиски около порта. Сообщается, что днем 28 августа к берегу прибило черные пятна и появилась вонь.
Власти Бердянска отметили, что оккупанты регулярно проводят взрывные работы в Бердянском порту.
"Вероятно, после ежедневных взрывов на потопленном "Саратове" произошел большой выброс мазута или других горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
Судя по опубликованному видео, пятно из нефтепродуктов море прибивает к берегу. Вода в акватории порта стала черной, а на городских пляжах стоит сильная вонь, отметили в мэрии.
Оккупационная "администрация Бердянска" признала, что повреждены нефтехранилища и начался разлив нефти. Сообщается, что специалисты порта работают над локализацией загрязнения.
Оккупанты традиционно обвинили в повреждении ВСУ, причем заявили, что обстрел, якобы из-за которого это произошло, случился еще в конце февраля.
"Нефтехранилища получили повреждения при ударе ВСУ ракетами "Точка-У" еще 26 февраля 2022 года и в результате воздействия внешних факторов дали течь", – говорится в сообщении. О каких "внешних факторах" идет речь, не уточняется.
Оккупанты заявили об окончании разминирования и возобновлении работы Бердянского порта в конце июня.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%. Запорожье оккупанты не смогли взять.
Бердянск находится под оккупацией с 27 февраля, когда российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с захватчиками. Украинцы в Бердянске выходили на массовые протесты против оккупантов.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский создал Бердянскую городскую военную администрацию.