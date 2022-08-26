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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На захваченных территориях Украины оккупанты выдают свои паспорта 14-летним – ГУР Минобороны Украины

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Свои паспорта россияне выдают на оккупированных территориях Украины
Свои паспорта россияне выдают на оккупированных территориях Украины
Фото: pixabay.com

В оккупированном Бердянске Запорожской области россияне выдают российские паспорта даже 14-летним детям. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил "РБК-Украина" в интервью, фрагмент которого опубликован 26 августа.

Речь об этом зашла при обсуждении активной подготовки к проведению оккупантами так называемого референдума.

"Паспортизация, выдача российских паспортов. По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, тоже начинают получать российские паспорта", – сказал Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях. "Российский паспорт – метка изгоя", – подчеркнул он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, паспорт, разведка, Запорожская область, Бердянск, дети, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, россияне
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