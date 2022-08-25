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За полгода вторжения РФ нанесла ущерб украинской природе на почти 400 млрд грн. Инфографика

 
| Сегодня 00.04 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 24 августа оценило убытки природе от военной агрессии Российской Федерации за полгода открытого вторжения в 395 млрд грн. За шесть месяцев зафиксировано свыше 2 тыс. фактов ущерба окружающей среде. В частности, убытки в результате загрязнения воздуха составили 176 млрд грн, убытки водным ресурсам – 106,3 млрд грн, грунтам – 8,8 млрд грн. "Мы фиксируем все преступления оккупанта против окружающей среды, чтобы в дальнейшем заставить его заплатить сполна за причиненное украинскому народу", – указано в сообщении.
Теги: экология, воздух, убытки, война России против Украины, ущерб, природа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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