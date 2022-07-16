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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российское руководство собиралось совершить в Днепре теракт, сравнимый с ядерной катастрофой. Но гептил на "Южмаше" вовремя утилизировали – Корбан

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В Днепре на "Южмаше" хранился токсичный гептил, но его успели утилизировать до российского ракетного удара
В Днепре на "Южмаше" хранился токсичный гептил, но его успели утилизировать до российского ракетного удара
Фото: yuzhmash.com

Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан опроверг 16 июля в Facebook слухи о том, что в результате ракетного удара оккупантов по Южному машиностроительному заводу (ЮМЗ, "Южмаш") 15 июля могла произойти утечка токсичного компонента ракетного топлива – гептила.

"Сегодня вражеские источники начали распространять информацию об утечке гептила... Официально заявляю, что в первую неделю войны [главой Днепропетровской ОВА] Валентином Резниченко была создана рабочая группа в рамках штаба обороны Днепра, в которую вошли мэр [Днепра Борис] Филатов, его заместители, руководство ЮМЗ и КБ "Южное", руководство ГСЧС и Нацгвардии", – написал он.

Корбан заверил, что под контролем рабочей группы до конца апреля на обоих предприятиях, где хранился гептил, он был утилизирован. Второе предприятие глава штаба теробороны Днепра не назвал.

"В связи с вышеизложенным заверяю жителей Днепра, что информация распространяемая вражескими источниками, – это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой", – заявил Корбан.

В 2016 году Минобороны Украины передало "Южмашу" 95 тонн гептила, в том числе 37 тонн некондиционного, на временное хранение, писало днепровское издание "Наше місто". В октябре 2021-го руководство предприятия заявляло о риске техногенной катастрофы из-за того, что истек срок эксплуатации резервуаров, где хранился гептил.

Гептил – компонент ракетного топлива, который крайне ядовит и опасен для всего живого, его утечка может привести к экологической катастрофе.

https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/pfbid0EGNDPqqbYtTV3u3ghcTqmahiDhnV2rK8uCuy8ZNBuLyAyTfgm27foK6w79Mgn1uql

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру вечером 15 июля. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал в Telegram о как минимум четырех взрывах в городе.

Мэр Днепра Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в городе после ракетного обстрела. В горсовете Днепра сообщили о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов.

Резниченко сообщил, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.

Оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из северной части Каспийского моря, четыре ракеты из шести сбила ПВО, сообщили ВС ВСУ.

Теги: Россия, Украина, теракт, экология, Геннадий Корбан, Борис Филатов, Днепр, катастрофа, террористы, утилизация, Южмаш, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, ракеты, ракета, дезинформация, российские оккупанты
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