Российское руководство собиралось совершить в Днепре теракт, сравнимый с ядерной катастрофой. Но гептил на "Южмаше" вовремя утилизировали – Корбан

В Днепре на "Южмаше" хранился токсичный гептил, но его успели утилизировать до российского ракетного удара Фото: yuzhmash.com

"Сегодня вражеские источники начали распространять информацию об утечке гептила... Официально заявляю, что в первую неделю войны [главой Днепропетровской ОВА] Валентином Резниченко была создана рабочая группа в рамках штаба обороны Днепра, в которую вошли мэр [Днепра Борис] Филатов, его заместители, руководство ЮМЗ и КБ "Южное", руководство ГСЧС и Нацгвардии", – написал он.

Корбан заверил, что под контролем рабочей группы до конца апреля на обоих предприятиях, где хранился гептил, он был утилизирован. Второе предприятие глава штаба теробороны Днепра не назвал.

"В связи с вышеизложенным заверяю жителей Днепра, что информация распространяемая вражескими источниками, – это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой", – заявил Корбан.

В 2016 году Минобороны Украины передало "Южмашу" 95 тонн гептила, в том числе 37 тонн некондиционного, на временное хранение, писало днепровское издание "Наше місто". В октябре 2021-го руководство предприятия заявляло о риске техногенной катастрофы из-за того, что истек срок эксплуатации резервуаров, где хранился гептил.

Гептил – компонент ракетного топлива, который крайне ядовит и опасен для всего живого, его утечка может привести к экологической катастрофе.