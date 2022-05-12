Минприроды запустило приложение "ЕкоЗагроза" и призвало украинцев вступать в "экологический батальон"

"Большинству из нас знакома ситуация, когда после новостей об авиаударах по нефтебазам или подрыве цистерн с химикатами начинаешь быстро искать информацию об экологической опасности рядом. В условиях активных боевых действий на территории Украины и информационной войны мы понимаем, что украинцам важно иметь в смартфоне единый официальный источник проверенной информации", – пояснил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

В приложении на интерактивной карте Украины можно выяснить данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения, а также актуальные экологические угрозы, вызванные российскими оккупантами.

В пресс-службе отметили, что с помощью приложения можно сообщать о фактах экологических преступлений против окружающей среды, если вы стали их свидетелем. Например, о горении военной техники, пожарах в лесу, разливе нефтепродуктов или ядовитых веществ в грунт или водоем, выбросе ядовитых веществ (хлора, аммиака, сероводорода, синильной кислоты, азотной кислоты) в атмосферу и т.д.

В приложении доступна функция вызова экстренных служб.

"Присоединяйтесь к рядам "экологического батальона". Давайте вместе выявлять и фиксировать все преступления против окружающей среды, которые совершает оккупант на нашей земле. Эти данные нужны для быстрого устранения последствий, также они будут использованы для взыскания с РФ всего нанесенного Украине ущерба. И пока наши военные защищают границы и берегут нашу жизнь, мы должны беречь все то, ради чего они защищают нашу страну", – отметил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)