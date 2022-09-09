Ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова – мэр

"Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений", – написал он.
Терехов добавил, что завалы на месте "прилета" разбирают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.