Ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова – мэр

"Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений", – написал он.

Терехов добавил, что завалы на месте "прилета" разбирают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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