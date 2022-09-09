Мэр Харькова сообщил об обстреле оккупантами Киевского района, есть разрушения

Об этом в Telegram в 23.31 сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет", – написал городской голова Харькова.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщал вечером об обстреле оккупантами Салтовского района Харькова из РСЗО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.