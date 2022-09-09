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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Харькова сообщил об обстреле оккупантами Киевского района, есть разрушения

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Россияне обстреляли частный сектор в Харькове, рассказал мэр
Россияне обстреляли частный сектор в Харькове, рассказал мэр
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты вечером 8 сентября, по предварительным данным, из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков.

Об этом в Telegram в 23.31 сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет", – написал городской голова Харькова.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал вечером об обстреле оккупантами Салтовского района Харькова из РСЗО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, пожар, РСЗО, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, мэр, российские оккупанты
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