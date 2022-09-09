Мэр Харькова сообщил об обстреле оккупантами Киевского района, есть разрушения

Россияне обстреляли частный сектор в Харькове, рассказал мэр Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram в 23.31 сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет", – написал городской голова Харькова.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал вечером об обстреле оккупантами Салтовского района Харькова из РСЗО.

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