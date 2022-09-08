Двое раненных в результате утреннего обстрела Харькова – в тяжелом состоянии – Синегубов

В результате очередной российской атаки на Харьков два человека погибли, пятеро ранены Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Ранения получили пять человек. Два из них – 49-летний мужчина и женщина 21 года – в тяжелом состоянии. Состояние еще трех пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь медиками", – написал Синегубов.

Он отметил, что одна из ракет повредила административное здание в Индустриальном районе, еще одна ударила в землю рядом.

Утром 8 сентября российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова из РСЗО "Ураган". Было известно о двух погибших и, по разным данным, четырех или пяти раненых. В результате обстрела были повреждены жилые дома, школа, административное здание и промышленные помещения.

За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Харькову.

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