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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое раненных в результате утреннего обстрела Харькова – в тяжелом состоянии – Синегубов

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В результате очередной российской атаки на Харьков два человека погибли, пятеро ранены
В результате очередной российской атаки на Харьков два человека погибли, пятеро ранены
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Состояние двух человек, пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими оккупационными войсками, оценивается как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Об этом он написал в Telegram.

"Ранения получили пять человек. Два из них – 49-летний мужчина и женщина 21 года – в тяжелом состоянии. Состояние еще трех пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь медиками", – написал Синегубов.

Он отметил, что одна из ракет повредила административное здание в Индустриальном районе, еще одна ударила в землю рядом.

Утром 8 сентября российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова из РСЗО "Ураган". Было известно о двух погибших и, по разным данным, четырех или пяти раненых. В результате обстрела были повреждены жилые дома, школа, административное здание и промышленные помещения.

За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Харькову.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Харьков, раненые, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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