"Русский мир" нуждается в дешизофренизации – Подоляк

Заявления оккупантов, как отмечает он, противоречат друг другу. С одной стороны, российские захватчики отрицают сам факт наступательных действий ВСУ, с другой – покидают временно оккупированные территории.

"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать – здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации", – сказано в сообщении Подоляка.

«Ніякої паніки немає. Жодного контрнаступу немає. Жодних втрат немає. Все йде за планом... Але як же не хочеться звідси їхати, тут, на окупованих територіях, так затишно, по-домашньому»... Здається, «русский мир» потребує ще й тотальної дешизофренізації... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2022

Американский институт исследования войны (ISW) 31 августа отмечал, что Россия ответила на украинское контрнаступление информационной операцией, главный тезис которой – наступление ВСУ якобы провалилось и остановилось, едва начавшись. Кроме того, российские пропагандисты заявляют о якобы больших потерях ВСУ и о том, что "несвоевременное" решение о контрнаступлении Украина приняла якобы под давлением Запада.