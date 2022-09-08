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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русский мир" нуждается в дешизофренизации – Подоляк

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Подоляк отмечает несогласованность реакций оккупантов на украинское контрнаступление
Подоляк отмечает несогласованность реакций оккупантов на украинское контрнаступление
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 8 сентября в Twitter прокомментировал реакцию россиян на контрнаступление ВСУ.

Заявления оккупантов, как отмечает он, противоречат друг другу. С одной стороны, российские захватчики отрицают сам факт наступательных действий ВСУ, с другой – покидают временно оккупированные территории.

"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать – здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации", – сказано в сообщении Подоляка.

Американский институт исследования войны (ISW) 31 августа отмечал, что Россия ответила на украинское контрнаступление информационной операцией, главный тезис которой – наступление ВСУ якобы провалилось и остановилось, едва начавшись. Кроме того, российские пропагандисты заявляют о якобы больших потерях ВСУ и о том, что "несвоевременное" решение о контрнаступлении Украина приняла якобы под давлением Запада.

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Операция сопровождается режимом информационной тишины. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

По данным ISW от 7 сентября, ВСУ воспользовались передислокацией российских сил и провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма Харьковской области, отвоевав 400 км². Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко 9 сентября заявил в Telegram, что оккупационные власти Купянска Харьковской области после этого объявили "эвакуацию".

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