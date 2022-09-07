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"Шантаж появляется, когда что-то идет не по плану". Подоляк ответил на угрозы Путина пересмотреть "зерновое соглашение"

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Михаил Подоляк прокомментировал заявление Владимира Путина
Михаил Подоляк прокомментировал заявление Владимира Путина
Фото: president.gov.ua

Угроза президента РФ Владимира Путина о пересмотре соглашения об обеспечении экспорта зерна из украинских портов "абсолютно беспочвенна, но прогнозируема". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 7 сентября в комментарии "РБК-Украина".

"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожско-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичной риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявления о прекращении "зернового соглашения" абсолютно беспочвенны и в то же время абсолютно прогнозируемы", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина, Турция и ООН строго придерживаются взятых на себя в рамках "зерновой инициативы" обязательств. Подоляк напомнил, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря, поэтому ничто не мешает РФ выполнять свои обязательства.

По его словам, Россия пытается "нащупать" новый повод для очередной информационной кампании с призывом к снятию санкций.

"С каждым разом эти абсолютно прогнозируемые попытки выглядят более чем сомнительно: Европа и Соединенные Штаты уже неоднократно акцентировали, что санкции не касаются конкретных продовольственных позиций. Это во-первых. И во-вторых, страны-реципиенты не имеют никаких вопросов к Украине, которая максимально выполняет свои договоренности, но есть вопросы к России, которая под любым предлогом саботирует поставки", – сказал Подоляк.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашения начали действовать начиная с 1 августа.

7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, флот, экспорт, Михаил Подоляк, зерно
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