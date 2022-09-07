"Шантаж появляется, когда что-то идет не по плану". Подоляк ответил на угрозы Путина пересмотреть "зерновое соглашение"

"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожско-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичной риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявления о прекращении "зернового соглашения" абсолютно беспочвенны и в то же время абсолютно прогнозируемы", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина, Турция и ООН строго придерживаются взятых на себя в рамках "зерновой инициативы" обязательств. Подоляк напомнил, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря, поэтому ничто не мешает РФ выполнять свои обязательства.

По его словам, Россия пытается "нащупать" новый повод для очередной информационной кампании с призывом к снятию санкций.

"С каждым разом эти абсолютно прогнозируемые попытки выглядят более чем сомнительно: Европа и Соединенные Штаты уже неоднократно акцентировали, что санкции не касаются конкретных продовольственных позиций. Это во-первых. И во-вторых, страны-реципиенты не имеют никаких вопросов к Украине, которая максимально выполняет свои договоренности, но есть вопросы к России, которая под любым предлогом саботирует поставки", – сказал Подоляк.