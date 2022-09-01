Разблокирование портов для экспорта металлопродукции даст Украине $8–10 млрд в год – СМИ

Как напомнило агентство, экспорт зерновых приносит Украине $1 млрд в месяц – сумму, достаточную для того, чтобы удерживать доллар от дальнейшего роста, однако недостаточную для снижения валютного курса. Чтобы его снизить, валюты в страну должно приходить больше, так как сейчас негативное сальдо торгового баланса составляет $2 млрд в месяц, посчитали журналисты.

"Решить проблему может расширение "зернового соглашения" на другие сильные экспортные позиции Украины, – уверены экономисты. – В частности, на продукцию металлургии. ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум $600 млн ежемесячно, то есть несколько миллиардов буквально к концу года. Всего же в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках страна получит $8–10 млрд валютной выручки в год", – пишет агентство.

По подсчетам экономистов, опрошенных "РБК-Украина", этой суммы достаточно, чтобы снизить курс доллара на 3–6 грн и удерживать его в рамках этого коридора, не прибегая к валютным интервенциям НБУ. Соответственно, перестанут расти цены на товары и услуги и инфляция пусть медленно, но пойдет на спад, предполагают авторы материала.