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Разблокирование портов для экспорта металлопродукции даст Украине $8–10 млрд в год – СМИ

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Чтобы снизить курс доллара, валюты в страну должно приходить больше, пишет "РБК-Украина"
Чтобы снизить курс доллара, валюты в страну должно приходить больше, пишет "РБК-Украина"
Фото: depositphotos.com

Разблокирование портов для экспорта металлопродукции по аналогии с "зерновым коридором" даст Украине $8–10 млрд, позволит снизить курс доллара и обуздать инфляцию. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина".

Как напомнило агентство, экспорт зерновых приносит Украине $1 млрд в месяц – сумму, достаточную для того, чтобы удерживать доллар от дальнейшего роста, однако недостаточную для снижения валютного курса. Чтобы его снизить, валюты в страну должно приходить больше, так как сейчас негативное сальдо торгового баланса составляет $2 млрд в месяц, посчитали журналисты.

"Решить проблему может расширение "зернового соглашения" на другие сильные экспортные позиции Украины, – уверены экономисты. – В частности, на продукцию металлургии. ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум $600 млн ежемесячно, то есть несколько миллиардов буквально к концу года. Всего же в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках страна получит $8–10 млрд валютной выручки в год", – пишет агентство.

По подсчетам экономистов, опрошенных "РБК-Украина", этой суммы достаточно, чтобы снизить курс доллара на 3–6 грн и удерживать его в рамках этого коридора, не прибегая к валютным интервенциям НБУ. Соответственно, перестанут расти цены на товары и услуги и инфляция пусть медленно, но пойдет на спад, предполагают авторы материала.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Теги: инфляция, валюта, экспорт, металлургия, курс доллара, судоходство, зерно
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