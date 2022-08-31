Правительство отказалось от введения 10% валютного сбора на импорт – Железняк

Проект закона не будет вынесен на рассмотрение парламента Фото: Верховна Рада України / Facebook

По его информации, правительство отказалось от уже согласованного законопроекта из-за значительного публичного давления и сопротивления бизнеса.

"Спасибо ассоциациям, которые быстро отреагировали и предоставили свою контраргументацию", – написал нардеп.

2 августа введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко. Его поддержал Нацбанк Украины, но критиковала Европейская бизнес-ассоциация.

Министерство экономики позже тоже выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.