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Правительство отказалось от введения 10% валютного сбора на импорт – Железняк

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Проект закона не будет вынесен на рассмотрение парламента
Проект закона не будет вынесен на рассмотрение парламента
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Кабинет Министров Украины передумал вводить налог на покупку валюты во время импортных операций в размере 10%. О том, что соответствующий законопроект не будет внесен в Верховную Раду, сообщил в Telegram народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его информации, правительство отказалось от уже согласованного законопроекта из-за значительного публичного давления и сопротивления бизнеса.

"Спасибо ассоциациям, которые быстро отреагировали и предоставили свою контраргументацию", – написал нардеп.

2 августа введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко. Его поддержал Нацбанк Украины, но критиковала Европейская бизнес-ассоциация.

Министерство экономики позже тоже выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, валюта, Нацбанк, законопроект, Сергей Марченко, Ярослав Железняк, Минфин
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