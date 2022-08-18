EBA призвала власть Украины оценить риски перед введением 10% пошлины на валюту

"У бизнеса есть опасения, что данная инициатива может быть расценена странами как дополнительное налогообложение импорта, в частности, дискриминационное мероприятие по отношению к товарам и услугам из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего содействия и отменили пошлины. Так, согласно Регламенту (ЕС) Европейского парламента и Совета 2022/870 от 30 мая 2022 года о временных мерах по либерализации торговли, Украина должна воздержаться от применения новых импортных пошлин или любых других платежей по импорту, новых количественных ограничений или эквивалентных дискриминационных административных мер. В связи с указанным введение такой меры требует предварительных переговоров с ЕС и Всемирной торговой организацией", – подчеркнули в ЕВА.

Дополнительный налог неизбежно отразится на ценах для конечного потребителя, что приведет к удорожанию продукции, в том числе социально значимой и жизненно необходимой, например лекарственных средств и медицинских изделий, указывают в организации.

"Следовательно, есть риск роста инфляции из-за увеличения стоимости продуктовой корзины. И, как следствие, для поддержания платежеспособности граждан может возникнуть необходимость применения компенсаторных мер. Кроме того, механизм введения дополнительного сбора потребует согласования с регулируемыми государством ценами (наценками) на товары, поскольку он приведет к удорожанию соответствующей продукции, что потребует корректировки таких цен, – сказано в заявлении. – А такие меры по введению дополнительного налога на покупку валютных средств могут привести к ситуации, когда экономически невыгодно будет возвращать валютную выручку в Украину, и Украина на этом может еще больше потерять, чем получить дополнительный ресурс".

Также в ЕВА отметили, что в перечне импортируемых товаров есть нефтепродукты, газ, уголь, бензин, медикаменты, активные фармацевтические ингредиенты для производства лекарств, телекоммуникационное оборудование, используемое для развития и восстановления телекоммуникационных сетей.

"По сути, это товары критического импорта, замены которым часто нет (не производится) в Украине. Кроме того, дополнительное налогообложение валютных операций может привести к увеличению давления исключительно на "белый" бизнес, официально уплачивающий налоги, а теневой сектор экономики, работающий с наличными валютными средствами или по другим "схемам" расчетов, останется в конкурентном преимуществе на рынке Украины. При этом, вероятно, при введении дополнительного обложения импорта объемы официальных импортных операций еще больше сократятся, что не приведет к увеличению налоговых поступлений. В то же время это может иметь обратное следствие в виде увеличения объемов товарной контрабанды", – заявили авторы документа.

Украина нуждается в инвестициях в военное время, но введение дополнительного налогообложения для предприятий выглядит как налог на инвестиции в Украину, считают они.

"Так, по сообщению компаний – членов Ассоциации, удорожание стоимости капитальных инвестиций по уже начавшимся проектам может привести к их остановке. Также это отразится на выполнении двусторонних условий по соглашениям по защите инвестиций с рядом стран, поскольку данные ограничения могут нарушать такие соглашения", – подчеркивается в заявлении.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, вице-премьер-министру Украины – министру экономики Украины Юлии Свириденко, министру финансов Украины Сергею Марченко, председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко, председателю комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниилу Гетманцеву с призывом перед принятием решения полноценно оценить риски от внедрения этого налога как для государства, так и для бизнеса.

"Ведь львиная доля компаний в существующих непростых условиях может просто не выдержать такой нагрузки, следствием чего может стать сокращение или вообще закрытие предприятий. А это – поступления в государственный бюджет, работу места, которое предоставляет бизнес населению, заработные платы и т.д. Вместе с тем, в случае необходимости сообщество предлагает провести широкое обсуждение с участием бизнеса, где компании смогут озвучить все возможные последствия и эффекты для бизнеса", – подытожили в ЕВА.