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EBA призвала власть Украины оценить риски перед введением 10% пошлины на валюту

Введение такой меры требует предварительных переговоров с ЕС и Всемирной торговой организацией, подчеркнули в ЕВА
Введение такой меры требует предварительных переговоров с ЕС и Всемирной торговой организацией, подчеркнули в ЕВА
Фото: psm7.com

Европейская бизнес-ассоциация проанализировала концепцию 10% налога на покупку валюты для импортных операций, который предлагает ввести правительство Украины, и призвала обратить внимание на потенциальные риски, которые может нести это нововведение, чтобы учесть их при принятии решения. Заявление EBA опубликовала на своем официальном сайте.

"У бизнеса есть опасения, что данная инициатива может быть расценена странами как дополнительное налогообложение импорта, в частности, дискриминационное мероприятие по отношению к товарам и услугам из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего содействия и отменили пошлины. Так, согласно Регламенту (ЕС) Европейского парламента и Совета 2022/870 от 30 мая 2022 года о временных мерах по либерализации торговли, Украина должна воздержаться от применения новых импортных пошлин или любых других платежей по импорту, новых количественных ограничений или эквивалентных дискриминационных административных мер. В связи с указанным введение такой меры требует предварительных переговоров с ЕС и Всемирной торговой организацией", – подчеркнули в ЕВА.

Дополнительный налог неизбежно отразится на ценах для конечного потребителя, что приведет к удорожанию продукции, в том числе социально значимой и жизненно необходимой, например лекарственных средств и медицинских изделий, указывают в организации.

"Следовательно, есть риск роста инфляции из-за увеличения стоимости продуктовой корзины. И, как следствие, для поддержания платежеспособности граждан может возникнуть необходимость применения компенсаторных мер. Кроме того, механизм введения дополнительного сбора потребует согласования с регулируемыми государством ценами (наценками) на товары, поскольку он приведет к удорожанию соответствующей продукции, что потребует корректировки таких цен, – сказано в заявлении. – А такие меры по введению дополнительного налога на покупку валютных средств могут привести к ситуации, когда экономически невыгодно будет возвращать валютную выручку в Украину, и Украина на этом может еще больше потерять, чем получить дополнительный ресурс". 

Также в ЕВА отметили, что в перечне импортируемых товаров есть нефтепродукты, газ, уголь, бензин, медикаменты, активные фармацевтические ингредиенты для производства лекарств, телекоммуникационное оборудование, используемое для развития и восстановления телекоммуникационных сетей.

"По сути, это товары критического импорта, замены которым часто нет (не производится) в Украине. Кроме того, дополнительное налогообложение валютных операций может привести к увеличению давления исключительно на "белый" бизнес, официально уплачивающий налоги, а теневой сектор экономики, работающий с наличными валютными средствами или по другим "схемам" расчетов, останется в конкурентном преимуществе на рынке Украины. При этом, вероятно, при введении дополнительного обложения импорта объемы официальных импортных операций еще больше сократятся, что не приведет к увеличению налоговых поступлений. В то же время это может иметь обратное следствие в виде увеличения объемов товарной контрабанды", – заявили авторы документа. 

Украина нуждается в инвестициях в военное время, но введение дополнительного налогообложения для предприятий выглядит как налог на инвестиции в Украину, считают они.

"Так, по сообщению компаний – членов Ассоциации, удорожание стоимости капитальных инвестиций по уже начавшимся проектам может привести к их остановке. Также это отразится на выполнении двусторонних условий по соглашениям по защите инвестиций с рядом стран, поскольку данные ограничения могут нарушать такие соглашения", – подчеркивается в заявлении.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, вице-премьер-министру Украины – министру экономики Украины Юлии Свириденко, министру финансов Украины Сергею Марченко, председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко, председателю комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниилу Гетманцеву с призывом перед принятием решения полноценно оценить риски от внедрения этого налога как для государства, так и для бизнеса.

"Ведь львиная доля компаний в существующих непростых условиях может просто не выдержать такой нагрузки, следствием чего может стать сокращение или вообще закрытие предприятий. А это – поступления в государственный бюджет, работу места, которое предоставляет бизнес населению, заработные платы и т.д. Вместе с тем, в случае необходимости сообщество предлагает провести широкое обсуждение с участием бизнеса, где компании смогут озвучить все возможные последствия и эффекты для бизнеса", – подытожили в ЕВА.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но уже ранее критиковала Европейская бизнес-ассоциация.

Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Теги: налоги, инфляция, инвестиции, валюта, экономика, законопроект, финансы, Европейская бизнес-ассоциация
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