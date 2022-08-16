Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски – глава Минфина

Марченко: Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока я хочу оценить риски, в том числе для экономики страны Фото: ds.ua

"Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока я хочу, собственно, оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его [налог] вводить вообще", – сказал министр.

В то же время он отметил, что надо вернуть на довоенный уровень некоторые из ранее отмененных налогов и введенных налоговых преференций. В частности, Марченко выступает за возвращение налогообложения на топливо.



"Как показала практика, очень легко уменьшать налоги и вообще их убирать. Но очень трудно возвращать их обратно", – отметил чиновник.