Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски – глава Минфина

"Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока я хочу, собственно, оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его [налог] вводить вообще", – сказал министр.
В то же время он отметил, что надо вернуть на довоенный уровень некоторые из ранее отмененных налогов и введенных налоговых преференций. В частности, Марченко выступает за возвращение налогообложения на топливо.
"Как показала практика, очень легко уменьшать налоги и вообще их убирать. Но очень трудно возвращать их обратно", – отметил чиновник.
3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.