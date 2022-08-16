В Украине хотят усилить контроль за использованием фейерверков

Во время войны звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения Фото: ЕРА

"№7438 – усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. За основу (250)", - говорится в сообщении нардепа.

Законопроектом предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Также документ предлагает запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ. Установлено возрастное ограничение по их покупке (16 лет).

"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальным будет контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", — говорится в законопроекте.