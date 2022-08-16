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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине хотят усилить контроль за использованием фейерверков

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Во время войны звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения
Во время войны звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения 
Фото: ЕРА

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №7438 которым предлагается запретить фейерверки и петарды, разрешив использовать только изделия с самым низким уровнем опасности. Об этом 16 августа сообщил в Telegram народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"№7438 – усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. За основу (250)", -  говорится в сообщении нардепа.

Законопроектом предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Также документ предлагает запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ. Установлено возрастное ограничение по их покупке (16 лет).

"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальным будет контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", — говорится в законопроекте.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре, ввели запреты на фейерверки.

Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.

Теги: Верховная Рада, Украина, пиротехника, фейерверк, законопроект, война России против Украины, взрывы, Ярослав Железняк
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