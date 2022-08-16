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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада приняла закон о принудительном изъятии имущества во время войны

Рада разрешила по решению СНБО изымать имущество, которое может понадобиться для ОПК, и которое рискует оказаться на оккупированной территории
Рада разрешила по решению СНБО изымать имущество, которое может понадобиться для ОПК, и которое рискует оказаться на оккупированной территории
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 15 августа поддержала упрощение процедуры принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях военного положения. Законопроект №7605 в целом поддержали 278 народных депутатов, сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения" предполагает, что отчуждать и изымать имущество можно на основании решения СНБО по предложению, согласованному с областной военной администрацией.

Документ предусматривает компенсацию отчужденного имущества за счет средств государственного бюджета (в течение пяти последующих бюджетных периодов). Но при условии, что адрес имущества, указанный в акте о принудительном отчуждении или изъятии, не находится на временно оккупированной территории по состоянию на дату такой компенсации.

Законопроект разрешает принудительно изымать оборудование, которое может использоваться для деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования – из-за того, что оно находится на территории Украины, где есть угроза временной оккупации, и границы которой находятся на расстоянии не больше 30 км от района ведения боевых действий или временно оккупированной территории.

Согласно законопроекту, движимое и недвижимое имущество может быть передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Предполагается, что новый закон, в частности, позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли.

"В период дефицита тяжелого вооружения и боеприпасов, наряду с получением необходимого от наших союзников, позволит наладить собственный механизм обеспечения наших Вооруженных сил необходимым вооружением и амуницией", – уточняется в пояснительной записке .

В первом чтении законопроект был принят 29 июля. 

Контекст:

19 июля Рада приняла проект постановления № 7566 "О некоторых вопросах принудительного отчуждения имущества в условиях правового режима военного положения", который предусматривает передачу в госсобственность имущества ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод".

Теги: Верховная Рада, промышленность, СНБО, оккупация, оборона, закон, законопроект, война России против Украины, активы, национализация, имущество, конфискация, АРМА, компенсация
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