Рада приняла закон о принудительном изъятии имущества во время войны

Законопроект разрешает принудительно изымать оборудование, которое может использоваться для деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования – из-за того, что оно находится на территории Украины, где есть угроза временной оккупации, и границы которой находятся на расстоянии не больше 30 км от района ведения боевых действий или временно оккупированной территории.
Согласно законопроекту, движимое и недвижимое имущество может быть передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Предполагается, что новый закон, в частности, позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли.
"В период дефицита тяжелого вооружения и боеприпасов, наряду с получением необходимого от наших союзников, позволит наладить собственный механизм обеспечения наших Вооруженных сил необходимым вооружением и амуницией", – уточняется в пояснительной записке .
В первом чтении законопроект был принят 29 июля.