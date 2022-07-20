Рада национализирует имущество крупнейшего машиностроительного предприятия Украины. Собственник прокомментировал

Имущество НКМЗ передают в госсобственность, чтобы предотвратить его захват оккупантами Фото: nkmz.com

В пояснительной записке говорится об угрозе потери производственных мощностей завода в связи с его возможным захватом российским агрессором. В связи с этим автор документа, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев предложил вывезти оборудование.

"Оборудование НКМЗ может быть задействовано в кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса [Украины] при производстве крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения, в частности, для скорейшего закрытия насущной потребности в артиллерийских стволах 122 мм", — говорится в документе.

В комментарии изданию НВ президент и совладелец предприятия Георгий Скударь заявил, что в принятии постановления не было необходимости.

"Есть законодательство, согласно которому государство имеет право в военное время национализировать любое частное имущество. Есть процедура. И постановление Верховной Рады, на мой взгляд, просто не нужно", – сообщил Скударь.

Какое именно имущество будет передано в государственную собственность, как и когда будет реализовано решение парламента, Скударь не знает.