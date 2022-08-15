Отмена НДС для экспортеров сырья не поможет перерабатывающей отрасли, зато может обвалить экспорт – Всеукраинский аграрный совет

"Власть аргументирует эту инициативу тем, что все сырье должно перерабатываться в Украине. Но для того, чтобы развивать перерабатывающую промышленность, необходимы деньги и время. У малых производителей нет таких возможностей, так что они будут просто сдавать продукцию на крупные предприятия. А те начинают занижать закупочную цену, понимая, что производитель все равно никуда не денется. Именно так в наших реалиях работают инициативы. Поэтому, конечно, переработку нужно развивать. Но надо ее стимулировать другим способом – например, привлечением дополнительных средств, созданием льготных условий, а не банальным "нагибанием" производителей сырья", – пояснил Кохан.
Он подчеркнул, что для развития перерабатывающей отрасли необходимы годы и инвестиции в миллионы долларов, поэтому государство должно приложить все усилия, чтобы это развитие стимулировать.
"Сейчас, когда в стране война, никто не будет вкладывать деньги в переработку, даже если запретить вывоз всего зерна из Украины. Что же касается послевоенного восстановления, то вместо отмены НДС для экспортеров сырья государство должно выступить драйвером этих процессов и находить средства под строительство заводов, чтобы предоставлять льготные кредиты", – резюмировал Кохан.
"Обозреватель" писал, что проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.
Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский раскритиковал планы по отмене возмещения НДС для экспортеров сырья, которую инициирует глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.