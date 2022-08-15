Отмена НДС для экспортеров сырья не поможет перерабатывающей отрасли, зато может обвалить экспорт – Всеукраинский аграрный совет

"Власть аргументирует эту инициативу тем, что все сырье должно перерабатываться в Украине. Но для того, чтобы развивать перерабатывающую промышленность, необходимы деньги и время. У малых производителей нет таких возможностей, так что они будут просто сдавать продукцию на крупные предприятия. А те начинают занижать закупочную цену, понимая, что производитель все равно никуда не денется. Именно так в наших реалиях работают инициативы. Поэтому, конечно, переработку нужно развивать. Но надо ее стимулировать другим способом – например, привлечением дополнительных средств, созданием льготных условий, а не банальным "нагибанием" производителей сырья", – пояснил Кохан.

Он подчеркнул, что для развития перерабатывающей отрасли необходимы годы и инвестиции в миллионы долларов, поэтому государство должно приложить все усилия, чтобы это развитие стимулировать.

"Сейчас, когда в стране война, никто не будет вкладывать деньги в переработку, даже если запретить вывоз всего зерна из Украины. Что же касается послевоенного восстановления, то вместо отмены НДС для экспортеров сырья государство должно выступить драйвером этих процессов и находить средства под строительство заводов, чтобы предоставлять льготные кредиты", – резюмировал Кохан.