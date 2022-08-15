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Мининфраструктуры предлагает вернуть пониженные акцизы на бензин и дизель и оставить льготный НДС

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По расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость
По расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ведомство инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше, говорится в сообщении. При этом в Евросоюзе минимальный уровень акциза устанавливается Директивой 2003/96/ЕС и на сегодняшний день минимальная ставка акциза на бензин по ней составляет 359 за 1000 литров.

"Таким образом, предлагаемые ставки ниже тех, которые обязательны для стран членов ЕС. Например, в Германии ставка акциза на бензин составляет 654,5, в Польше – 276,8, в Румынии – 373,3, а в Словакии – 555. При этом льготный налог на добавленную стоимость на топливо на уровне 7% сохраняется. До марта этого года действовала ставка 20% НДС на топливо", – отмечается в релизе МИУ.

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры, для этого были введены меры по упрощению логистики горючего, обеспечены условия для больших долгосрочных контрактов как для бизнеса, так и для государственного сектора.

"Отмена акциза была вынужденным и своевременным решением, которое, среди прочего, помогло стабилизировать ситуацию на рынке топлива. Сейчас игроки рынка адаптировались и мы можем вернуться к нормальному функционированию фискальных инструментов. По нашему предложению, ставки акциза существенно меньше тех, которые действовали до полномасштабного вторжения. Кроме того, сохраняется действующая – уменьшенная с 20% до 7% – ставка НДС. Акциз, хоть и в урезанном виде, позволит провести минимальные ремонты, прежде всего, мостов и улучшит ликвидность всей финансовой системы государства", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02NaSF2bvfXMmuP1aJ2N3rGMRRzZUyiG68bxEejf41NeeVuLRH1hWoM3V17Yj7sTBLl

Теги: налоги, бензин, льготы, акциз, НДС, законопроект, Мининфраструктуры, нефтепродукты, Александр Кубраков
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