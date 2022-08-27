Налог на импорт станет шоком для операторов связи – эксперт

"Появление импортного налога станет еще одним шоком для украинских операторов связи. Импорт играет важнейшую роль в их бизнесе, поскольку большинство комплектующих, программного обеспечения и профессиональных услуг производят нерезиденты. Из комплектующих и расходных материалов в Украине выпускаются некоторые виды кабельно-проводниковой продукции, а также шкафы для оборудования. К тому же, эту продукцию производят из импортированного сырья и полуфабрикатов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, последние полгода операторы телекоммуникаций полностью сосредоточены на ликвидации ущерба от военных действий и наращивании своих сетей в регионах, где спасаются от войны миллионы украинцев. Налог на импорт будет означать, что масштабы этих работ будут пропорционально меньше.

"После начала российской агрессии операторы мобильной связи начали оказывать большое количество услуг бесплатно. Это касается прежде всего абонентов, которые оказались на оккупированных территориях и все еще находятся в зоне покрытия. Это и услуги национального роуминга, часто спасающего в зоне боевых действий и неуверенного приема. Все это операторы делают за свой счет, рассматривая как свой вклад в борьбу украинского народа с агрессорами. И вот эти безвозмездные, в сущности, благотворительные операции Украинское государство продолжает облагать налогами", – подчеркнул эксперт.

Он выразил убеждение, что "импортный" налог не может распространяться на все товары и услуги – эта и подобные ей меры должны носить выборочный характер и не наносить ущерб в критически важных отраслях.