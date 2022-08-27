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Налог на импорт станет шоком для операторов связи – эксперт

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Роман Химич: Большинство комплектующих, программного обеспечения и профессиональных услуг для рынка связи производят нерезиденты
Роман Химич: Большинство комплектующих, программного обеспечения и профессиональных услуг для рынка связи производят нерезиденты
Фото: mediasat.info

Введение налога на покупку валюты во время импортных операций, инициируемое правительством, станет настоящим шоком для украинских операторов связи, так как в Украине почти не производится необходимое для их работы оборудование. Об этом написал в своей колонке на сайте НВ эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

"Появление импортного налога станет еще одним шоком для украинских операторов связи. Импорт играет важнейшую роль в их бизнесе, поскольку большинство комплектующих, программного обеспечения и профессиональных услуг производят нерезиденты. Из комплектующих и расходных материалов в Украине выпускаются некоторые виды кабельно-проводниковой продукции, а также шкафы для оборудования. К тому же, эту продукцию производят из импортированного сырья и полуфабрикатов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, последние полгода операторы телекоммуникаций полностью сосредоточены на ликвидации ущерба от военных действий и наращивании своих сетей в регионах, где спасаются от войны миллионы украинцев. Налог на импорт будет означать, что масштабы этих работ будут пропорционально меньше.

"После начала российской агрессии операторы мобильной связи начали оказывать большое количество услуг бесплатно. Это касается прежде всего абонентов, которые оказались на оккупированных территориях и все еще находятся в зоне покрытия. Это и услуги национального роуминга, часто спасающего в зоне боевых действий и неуверенного приема. Все это операторы делают за свой счет, рассматривая как свой вклад в борьбу украинского народа с агрессорами. И вот эти безвозмездные, в сущности, благотворительные операции Украинское государство продолжает облагать налогами", – подчеркнул эксперт.

Он выразил убеждение, что "импортный" налог не может распространяться на все товары и услуги – эта и подобные ей меры должны носить выборочный характер и не наносить ущерб в критически важных отраслях.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.

Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.

Теги: налоги, мобильная связь, экономика, импорт, законопроект, финансы, роуминг
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