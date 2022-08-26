"Разблокировка портов для экспорта украинского металла и руды – крайне важный вопрос. Это позволит увеличить поступления от экспорта на $600 млн ежемесячно. Таким образом Украина получит постоянный источник валютной выручки, который поможет снизить курс доллара на 3–5 грн и стабилизировать его в этом коридоре. Также это рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", – объяснил эксперт.
Он отметил, что также разблокировка портов поможет восстановить металлургическую отрасль. Сейчас эта сфера переживает кризис, горно-обогатительные комбинаты работают максимум на четверть от мощности, металлургические – на 10–15%. В связи с этим сотрудники отправлены в простой и получают две трети зарплаты.
"Ранее более 60% металлургической продукции экспортировалось морем в азиатские страны. Попытка наладить доставку по железной дороге с перевалкой в портах ЕС провалилась: стоимость логистических затрат была настолько высокой, что приводила к убыткам для экспортеров. Сейчас речь идет о выживании отрасли. Поэтому чем быстрее будет разблокирован экспорт, тем больше шансов, что металлургическая отрасль сможет восстановиться, а рабочие – вернуться к работе и получать за это больше денег", – заявил Беленький.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.