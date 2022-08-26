"Разблокировка портов для экспорта украинского металла и руды – крайне важный вопрос. Это позволит увеличить поступления от экспорта на $600 млн ежемесячно. Таким образом Украина получит постоянный источник валютной выручки, который поможет снизить курс доллара на 3–5 грн и стабилизировать его в этом коридоре. Также это рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", – объяснил эксперт.

Он отметил, что также разблокировка портов поможет восстановить металлургическую отрасль. Сейчас эта сфера переживает кризис, горно-обогатительные комбинаты работают максимум на четверть от мощности, металлургические – на 10–15%. В связи с этим сотрудники отправлены в простой и получают две трети зарплаты.

"Ранее более 60% металлургической продукции экспортировалось морем в азиатские страны. Попытка наладить доставку по железной дороге с перевалкой в портах ЕС провалилась: стоимость логистических затрат была настолько высокой, что приводила к убыткам для экспортеров. Сейчас речь идет о выживании отрасли. Поэтому чем быстрее будет разблокирован экспорт, тем больше шансов, что металлургическая отрасль сможет восстановиться, а рабочие – вернуться к работе и получать за это больше денег", – заявил Беленький.