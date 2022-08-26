Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья приведет к упадку металлургического и аграрного комплексов – открытое письмо

Они напомнили, что украинская железорудная отрасль по своей сути более перерабатывающая, чем добывающая, поскольку содержание железа в руде, которую добывают в Украине, не превышает 25%–35%, а товарной продукцией считается сырье с содержанием железа не ниже 63%. И для достижения такого уровня украинская руда проходит обогащение – капитало- и энергоемкий процесс, превращающий украинский железорудный концентрат и обкатыши в товар с высокой добавленной стоимостью.

"К тому же спецификой ГМК Украины является то, что подавляющее большинство компаний относятся к вертикально-интегрированным системам "руда-металл". И когда на мировом рынке снижается спрос на металлические изделия, такие компании могут продержаться именно за счет экспорта железорудной продукции. И поэтому дополнительное финансовое давление на экспорт сырья – это потеря устойчивости отрасли, которая из-за войны переживает самые трудные времена и, в течение следующих лет, потребует значительных ресурсов для восстановления и развития", – отмечается в письме.

Таким образом, дополнительные нерыночные ограничения, такие как отмена возмещения НДС для экспортеров сырья, не приведут к ожидаемому повышению уровня переработки в Украине, а наоборот, будут иметь критические последствия – как для металлургической отрасли, так и для экономической стабильности и национальной безопасности Украины, подчеркнули авторы письма.

Что касается аграрно-промышленного комплекса, то здесь отмена возмещения НДС способствовала только увеличению доли "серого" рынка. Для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающей отрасли, власти следует сосредоточить внимание на улучшении доступа и построении инфраструктуры (электричество, водоснабжение, водоотвод, газовые сети, дороги, железнодорожные ветки и т.п.) к потенциальным локациям размещения перерабатывающих предприятий, а также обеспечить упрощение процедур разрешений и лицензий. Все это позволит инвесторам рассматривать Украину как более привлекательную страну для осуществления инвестиций, отмечается в письме.

"Отдельно следует отметить, что наличие указанных мер является отрицательным сигналом для инвесторов: "сырьем" может быть определено большинство товаров, поскольку для каждого последующего этапа переработки готовая продукция предыдущего является сырьем. Это приводит к очередной неопределенности и неоднозначной трактовке самого понятия. А во-вторых, НДС является налогом конечных потребителей в Украине, поэтому возмещение НДС экспортерам – базовое обязательство государства, а не инструмент стимулирования экспорта", – отмечают металлурги и аграрии.

Авторы письма уверены, что только дополнительные стимулы для инвестиций в переработку будут способствовать производству в Украине товаров с большей добавленной стоимостью, в то время как отмена возмещения НДС приведет только к критическим последствиям для экономики.