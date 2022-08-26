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Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья приведет к упадку металлургического и аграрного комплексов – открытое письмо

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Проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья
Проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья
Фото: depositphotos.com

Металлурги и аграрии призвали правительство не отменять возмещение НДС для экспортеров сырья, так как такой шаг, по их словам, приведет к упадку крупнейших отраслей экономики. Об этом говорится в открытом письме от объединения предприятий "Укрметаллургпром" и Украинской зерновой ассоциации в адрес сопредседателей Нацсовета по восстановлению Украины от последствий войны – спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака. Документ подписанты 26 августа распространили в СМИ.

Они напомнили, что украинская железорудная отрасль по своей сути более перерабатывающая, чем добывающая, поскольку содержание железа в руде, которую добывают в Украине, не превышает 25%–35%, а товарной продукцией считается сырье с содержанием железа не ниже 63%. И для достижения такого уровня украинская руда проходит обогащение – капитало- и энергоемкий процесс, превращающий украинский железорудный концентрат и обкатыши в товар с высокой добавленной стоимостью.

"К тому же спецификой ГМК Украины является то, что подавляющее большинство компаний относятся к вертикально-интегрированным системам "руда-металл". И когда на мировом рынке снижается спрос на металлические изделия, такие компании могут продержаться именно за счет экспорта железорудной продукции. И поэтому дополнительное финансовое давление на экспорт сырья – это потеря устойчивости отрасли, которая из-за войны переживает самые трудные времена и, в течение следующих лет, потребует значительных ресурсов для восстановления и развития", – отмечается в письме.

Таким образом, дополнительные нерыночные ограничения, такие как отмена возмещения НДС для экспортеров сырья, не приведут к ожидаемому повышению уровня переработки в Украине, а наоборот, будут иметь критические последствия – как для металлургической отрасли, так и для экономической стабильности и национальной безопасности Украины, подчеркнули авторы письма.

Что касается аграрно-промышленного комплекса, то здесь отмена возмещения НДС способствовала только увеличению доли "серого" рынка. Для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающей отрасли, власти следует сосредоточить внимание на улучшении доступа и построении инфраструктуры (электричество, водоснабжение, водоотвод, газовые сети, дороги, железнодорожные ветки и т.п.) к потенциальным локациям размещения перерабатывающих предприятий, а также обеспечить упрощение процедур разрешений и лицензий. Все это позволит инвесторам рассматривать Украину как более привлекательную страну для осуществления инвестиций, отмечается в письме.

"Отдельно следует отметить, что наличие указанных мер является отрицательным сигналом для инвесторов: "сырьем" может быть определено большинство товаров, поскольку для каждого последующего этапа переработки готовая продукция предыдущего является сырьем. Это приводит к очередной неопределенности и неоднозначной трактовке самого понятия. А во-вторых, НДС является налогом конечных потребителей в Украине, поэтому возмещение НДС экспортерам – базовое обязательство государства, а не инструмент стимулирования экспорта", – отмечают металлурги и аграрии.

Авторы письма уверены, что только дополнительные стимулы для инвестиций в переработку будут способствовать производству в Украине товаров с большей добавленной стоимостью, в то время как отмена возмещения НДС приведет только к критическим последствиям для экономики.

Контекст:

"Обозреватель" писал, что проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский раскритиковал планы по отмене возмещения НДС для экспортеров сырья, которую инициирует глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Теги: налоги, инвестиции, экономика, сельское хозяйство, экспорт, НДС, металлургия, финансы, Укрметаллургпром, письмо
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