По его словам, окончательного решения еще нет, но в ОП обсуждается модель под названием "10–10–10". Она предусматривает "10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС", рассказал Шурма. Но в то же время модель отменяет все льготы. Также она усиливает ответственность за нарушение налогового законодательства, а налоговая служба получает доступ к информации о банковских счетах для "предотвращения уклонения от уплаты налогов". Он навел пример США, где ответственность за нарушение налогового законодательства является очень высокой.

По словам замглавы ОП, власть хочет создать модель, которая позволит Украине "быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса".

Шурма добавил, в ОП пока нет "консенсуса в этом вопросе", но он надеется, что в ближайшие месяцы или через полгода в Украине удастся утвердить новую налоговую реформу. Он отметил, что подобная модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе, но остается вопрос, как наполнять бюджет в ближайшие годы. Ведь, как проинформировал Шурма, Украина "за счет собственных доходов" сейчас "с трудом закрывает" 30% своих потребностей.