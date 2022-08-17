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"10–10–10". В течении полугода в Украине будет новая налоговая модель – Шурма

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Шурма считает, что новая налоговая модель позволит Украине "быть конкурентной с налоговой точки зрения"
Шурма считает, что новая налоговая модель позволит Украине "быть конкурентной с налоговой точки зрения"
Фото: Ростислав Шурма / Facebook

В Офисе президента Украины обсуждают новую налоговую модель. Об этом в интервью Forbes, опубликованном 16 августа, рассказал заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

По его словам, окончательного решения еще нет, но в ОП обсуждается модель под названием "10–10–10". Она предусматривает "10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС", рассказал Шурма. Но в то же время модель отменяет все льготы. Также она усиливает ответственность за нарушение налогового законодательства, а налоговая служба получает доступ к информации о банковских счетах для "предотвращения уклонения от уплаты налогов". Он навел пример США, где ответственность за нарушение налогового законодательства является очень высокой. 

По словам замглавы ОП, власть хочет создать модель, которая позволит Украине "быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса". 

Шурма добавил, в ОП пока нет "консенсуса в этом вопросе", но он надеется, что в ближайшие месяцы или через полгода в Украине удастся утвердить новую налоговую реформу. Он отметил, что подобная модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе, но остается вопрос, как наполнять бюджет в ближайшие годы. Ведь, как проинформировал Шурма, Украина "за счет собственных доходов" сейчас "с трудом закрывает" 30% своих потребностей.

Контекст:

В Украине новую налоговую систему обсуждают еще с 2021 года. 

Тогда, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина" анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал.

В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила, которую он представляет, в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

Согласно Налоговому кодексу, сейчас украинцы, среди прочего, платят единый социальный взнос и единый налог, 20% НДС, военный сбор, а также 18% НДФЛ за годовые доходы.

Теги: Украина, налоги, бюджет, бизнес, льготы, доходы, НДС, законодательство, власть, Ростислав Шурма
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