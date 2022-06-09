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Глава Минфина Марченко заявил, что бизнес "должен разделить стоимость войны с государством"

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Марченко: Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ восстановление экономики, возобновление уплаты налогов. Налоги должны платить все
Марченко: Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, возобновление уплаты налогов. Налоги должны платить все
Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нужно отменить льготы для бизнеса, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики, трансляция велась на YouTube-канале комитета. 

Марченко рассказал, что в мае фактические расходы бюджета составили 250 млрд грн (почти половина – военные расходы, остальное – социальные), а доходы, которые поступили в результате таможенных и налоговых сборов покрывают менее 30% от этой суммы. 

"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, возобновление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Речь не идет об увеличении ставок налогов или о жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", – сказал министр, призвав воздержаться от "такого рода решений" и вернуть налоговый режим, который действовал до 23 февраля. 

Сегодня комитет рассматривает законопроект №7418 о пересмотре некоторых налоговых льгот относительно налогообложения, внесенный в Раду 30 мая. Инициатор проекта – Кабмин.

Законопроект предлагает отметить льготы в налогообложении, введенные в марте этого года законом № 2142-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствовании законодательства на период действия военного положения". 

Комитет поддержал принятие законопроекта за основу и в целом, голосование в зале состоится на следующей неделе, проинформировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, экономика, бюджет, законопроект, Налоговый кодекс, финансы, Сергей Марченко, Ярослав Железняк, Минфин
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