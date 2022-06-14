Придется сокращать расходы: Гетманцев признал, что повысить налоги сейчас невозможно

По его данным, в мае налоговые и таможенные сборы принесли в бюджет 101 млрд гривен, а расходы составили около 250 млрд.
Дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно и перекрывается дотациями международных финансовых организаций. Без них, по словам Гетманцева, бюджет не справится еще 3-4 месяца, пока идут боевые действия.
"Большую часть дают США, также Еврокомиссия, правительства многих стран дают гранты и кредиты. Но каждый месяц это битва, большая работа министра финансов, премьер-министра и президента по привлечению дополнительных средств в государственный бюджет", – сказал он.
Гетманцев уточнил, что партнеры не финансируют военную компанию, эти расходы Украина оплачивает из собственных средств. По его словам, существующий дефицит требует срочного пересмотра финасовой политики, в том числе – сокращения расходов.
"Если говорить о наших целях – это уже озвученные $5 млрд, которые мы должны позаимствовать ежемесячно. Если нет – нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в экономике, которая находится в не лучшем состоянии. Мы будем вынуждены уменьшать расходы", – сказал Гетманцев.
При этом, как отметил глава налогового комитета ВР, от сокращения, прежде всего, пострадают социально незащищенные слои населения, получающие выплаты от государства.
21 апреля Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
По словам министра финансов Сергея Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн. Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.
Если война затянется еще на три-четыре месяца, потребуется значительное повышение налогов, заявил Марченко в интервью The Economist 14 мая.