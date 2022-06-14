ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Придется сокращать расходы: Гетманцев признал, что повысить налоги сейчас невозможно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гетьманцев: Дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно
Гетьманцев: Дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Украине нужно готовиться к сокращению расходов, потому чтонынешние доходы и финансовая помощь стран-партнеров не обеспечивают потребности бюджета. Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

По его данным, в мае налоговые и таможенные сборы принесли в бюджет 101 млрд гривен, а расходы составили около 250 млрд.

Дефицит бюджета  составляет $5 млрд ежемесячно и перекрывается дотациями международных финансовых организаций. Без них, по словам Гетманцева, бюджет не справится еще 3-4 месяца, пока идут боевые действия.

"Большую часть дают США, также Еврокомиссия, правительства многих стран дают гранты и кредиты. Но каждый месяц это битва, большая работа министра финансов, премьер-министра и президента по привлечению дополнительных средств в государственный бюджет", – сказал он.

Гетманцев  уточнил, что партнеры не финансируют военную компанию, эти расходы Украина оплачивает из собственных средств. По его словам, существующий дефицит требует срочного пересмотра финасовой политики, в том числе – сокращения расходов.

"Если говорить о наших целях – это уже озвученные $5 млрд, которые мы должны позаимствовать ежемесячно. Если нет – нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в экономике, которая находится в не лучшем состоянии. Мы будем вынуждены уменьшать расходы", – сказал Гетманцев.

При этом, как отметил глава налогового комитета ВР, от сокращения, прежде всего, пострадают социально незащищенные слои населения, получающие выплаты от государства.

Контекст:

21 апреля Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн. Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.

Если война затянется еще на три-четыре месяца, потребуется значительное повышение налогов,  заявил Марченко в интервью The Economist 14 мая.

Теги: налоги, госбюджет, война России против Украины, расходы, Даниил Гетманцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ
"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото
"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (150036)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (117935)
3
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (98007)
4
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (74365)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (49766)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (43150)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (35346)
8
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (27943)
 
 
 
 