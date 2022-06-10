Доля теневой экономики в Украине за время полномасштабной войны выросла – Гетманцев

"Меры по детенизации идут активно с 2019 года, несмотря на попытки контрабандистов и теневиков затормозить этот процесс. В войну доля теневой экономики возросла, но правительство уже принимает меры по детенизации. Полномочий достаточно", – сказал Гетманцев, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о борьбе с теневой экономикой.
В качестве примера функционирования теневой экономики он привел одного из крупных производителей табака с Западной Украины, у которого среднемесячная уплата налогов по предприятию за 2020 год составила более 420 млн грн в месяц, а за четыре месяца 2022 года – 56,2 млн грн.
"Скажите, меньше стали курить? В предприятие попал снаряд? [Президент РФ Владимир] Путин лично мешает пополнить бюджет такими необходимыми сейчас деньгами?" – удивился парламентарий.
Он подчеркнул, что "бой с тенью" идет постоянно.
"Теневики упираются, организуют различные провокации и антиправительственные кампании. Даже в войну. Но процесс детенизации не остановить. Это не вопрос выбора, это вопрос выживания страны. Более того, это обязательное условие вступления в ЕС. Поэтому любую дискуссию по поводу детенизации в обществе нужно прекратить как таковую, и я призываю тех, кто до сих пор находится в тени, срочно перейти на сторону белой экономики", – заявил Гетманцев.
Комментируя слова президента о необходимости "полной модернизации государственных институций", глава комитета пояснил, что речь идет, в частности, о диджитализации основных управленческих процессов.
"Война показала, что многие функции государственного аппарата можно и нужно оптимизировать, существенно снизив количество госслужащих и повысив их эффективность", – сказал нардеп, добавив, что этим сейчас занимается Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны.
Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Минэкономики, в 2019 году составлял около 28% от объема ВВП, в 2020 году достиг 30%, в период с января по сентябрь 2021 года составлял 31% от ВВП.
Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий в 2020 году заявлял, что в тени находится до 60% украинской экономики. Гетманцев в апреле 2021 года оценивал теневую экономику Украины в 50% ВВП.
В январе 2022 года Гетманцев заявлял, что центральная власть сделала все необходимое "на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти". По его словам, осталось лишь принять реформу детенизации зарплат.