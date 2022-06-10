Доля теневой экономики в Украине за время полномасштабной войны выросла – Гетманцев

Гетманцев: Любую дискуссию по поводу детенизации в обществе нужно прекратить как таковую Фото: Данило Гетманцев / Facebook

"Меры по детенизации идут активно с 2019 года, несмотря на попытки контрабандистов и теневиков затормозить этот процесс. В войну доля теневой экономики возросла, но правительство уже принимает меры по детенизации. Полномочий достаточно", – сказал Гетманцев, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о борьбе с теневой экономикой.

В качестве примера функционирования теневой экономики он привел одного из крупных производителей табака с Западной Украины, у которого среднемесячная уплата налогов по предприятию за 2020 год составила более 420 млн грн в месяц, а за четыре месяца 2022 года – 56,2 млн грн.

"Скажите, меньше стали курить? В предприятие попал снаряд? [Президент РФ Владимир] Путин лично мешает пополнить бюджет такими необходимыми сейчас деньгами?" – удивился парламентарий.

Он подчеркнул, что "бой с тенью" идет постоянно.

"Теневики упираются, организуют различные провокации и антиправительственные кампании. Даже в войну. Но процесс детенизации не остановить. Это не вопрос выбора, это вопрос выживания страны. Более того, это обязательное условие вступления в ЕС. Поэтому любую дискуссию по поводу детенизации в обществе нужно прекратить как таковую, и я призываю тех, кто до сих пор находится в тени, срочно перейти на сторону белой экономики", – заявил Гетманцев.

Комментируя слова президента о необходимости "полной модернизации государственных институций", глава комитета пояснил, что речь идет, в частности, о диджитализации основных управленческих процессов.

"Война показала, что многие функции государственного аппарата можно и нужно оптимизировать, существенно снизив количество госслужащих и повысив их эффективность", – сказал нардеп, добавив, что этим сейчас занимается Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны.