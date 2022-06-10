Зеленский: Мы не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая экономика

"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства во время войны и тогда, когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. И эта деталь – фундаментальная... Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни", – заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас в Украине любая экономическая активность – официальная или неофициальная – является просто выживанием.

"Но если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов", – добавил он.

Зеленский акцентировал внимание на важности максимального расширения экономических возможностей в стране на легальной основе.

"И это полная модернизация государственных институций. Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что теневого в стране больше не будет", – подытожил президент.