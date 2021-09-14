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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экономист: Уровень теневой экономики в Украине – 40%, задача власти – снизить налоги и максимально вывести бизнес из тени

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Андрей Блинов: Выходить из такой доли теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением
Андрей Блинов: Выходить из такой доли теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением
Фото: Андрей Блинов / Facebook

Наиболее приемлемый путь снижения уровня теневой экономики – уменьшение налогов, чтобы бизнес был заинтересован работать легально, а не рост налогового бремени, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экономист Андрей Блинов.

"В Украине уровень теневой экономики даже по официальным данным около 30%, а мы видим, что есть оценки ближе к 40%. Это говорит о том, что, соответственно, выходить из такой доли теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением. Но при этом [необходимо] обеспечение налогообложения широкой базы", – отметил Блинов.

По его словам, в нынешней ситуации власть должна признать, что налоги в стране платят не все, и предложить механизм увеличения доли тех, кто выйдет "из тени", в частности из-за снижения налогов. Это, в свою очередь, позволит увеличить поступления в бюджет и направить их на развитие государства и обеспечение социальных гарантий.

"Увеличение налоговой базы при снижении налогов в целом, особенно на фонд оплаты труда. То есть это означает, что те люди, которые хотят иметь определенные социальные гарантии и другие права от украинского государства, они, собственно, на протяжении своей жизни платят налоги, их достаточно умеренную часть – и в целом это действительно позволяет за счет этой базы, за счет толпы или большого количества налогоплательщиков решать острые социальные, включая демографические, вопросы", – пояснил Блинов.

Контекст:

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотреть во втором чтении на шестой сессии. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. 

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: налоги, экономика, Андрей Блинов, бизнес, законопроект
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