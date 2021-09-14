Экономист: Уровень теневой экономики в Украине – 40%, задача власти – снизить налоги и максимально вывести бизнес из тени

Андрей Блинов: Выходить из такой доли теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением Фото: Андрей Блинов / Facebook

"В Украине уровень теневой экономики даже по официальным данным около 30%, а мы видим, что есть оценки ближе к 40%. Это говорит о том, что, соответственно, выходить из такой доли теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением. Но при этом [необходимо] обеспечение налогообложения широкой базы", – отметил Блинов.

По его словам, в нынешней ситуации власть должна признать, что налоги в стране платят не все, и предложить механизм увеличения доли тех, кто выйдет "из тени", в частности из-за снижения налогов. Это, в свою очередь, позволит увеличить поступления в бюджет и направить их на развитие государства и обеспечение социальных гарантий.

"Увеличение налоговой базы при снижении налогов в целом, особенно на фонд оплаты труда. То есть это означает, что те люди, которые хотят иметь определенные социальные гарантии и другие права от украинского государства, они, собственно, на протяжении своей жизни платят налоги, их достаточно умеренную часть – и в целом это действительно позволяет за счет этой базы, за счет толпы или большого количества налогоплательщиков решать острые социальные, включая демографические, вопросы", – пояснил Блинов.