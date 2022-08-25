Разблокировка морских портов для экспорта металла улучшит состояние экономики и укрепит гривну – Международная ассоциация малых общин

"Расширение зерновой сделки пойдет нам только в плюс – поможет стабилизировать украинскую экономику. А ввиду ограниченных пропускных возможностей автомобильного и железнодорожного транспорта разблокировка морских портов может действительно очень сильно улучшить наше финансовое состояние Украины и укрепить курс гривны", – заявил эксперт.

Он отметил, что во время недавних трехсторонних переговоров во Львове между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гуттеришем также поднимались вопросы действия зернового коридора.

"Там говорили об увеличении зернового экспорта и расширении номенклатуры экспортной продукции, которая подпадает под действие соглашения. Ведь это сможет сделать гривну крепче и стабилизировать инфляционные процессы", – подчеркнул Буряченко.