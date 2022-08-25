Разблокировка морских портов для экспорта металла улучшит состояние экономики и укрепит гривну – Международная ассоциация малых общин

"Расширение зерновой сделки пойдет нам только в плюс – поможет стабилизировать украинскую экономику. А ввиду ограниченных пропускных возможностей автомобильного и железнодорожного транспорта разблокировка морских портов может действительно очень сильно улучшить наше финансовое состояние Украины и укрепить курс гривны", – заявил эксперт.
Он отметил, что во время недавних трехсторонних переговоров во Львове между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гуттеришем также поднимались вопросы действия зернового коридора.
"Там говорили об увеличении зернового экспорта и расширении номенклатуры экспортной продукции, которая подпадает под действие соглашения. Ведь это сможет сделать гривну крепче и стабилизировать инфляционные процессы", – подчеркнул Буряченко.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.