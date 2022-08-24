Импорт сырья и оборудования нужно разгружать от всех налогов и сборов, а не наоборот – экономист

"10-процентный налог на покупку валюты для любого импорта – плохая идея. Вообще, импорт сырья и оборудования (особенно не производимого в Украине) нужно разгружать от всех налогов и сборов, чтобы стимулировать внутреннее производство, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.

В то же время, по его мнению, нужно было бы временно обложить некритическую импортную продукцию конечного потребления – это дало бы и положительный фискальный эффект, и стимул для перерабатывающей промышленности в Украине.

"Но список такой продукции нужно формировать очень осторожно. Никаких одинаковых условий для всех товаров и услуг здесь быть не может. Конечно, речь идет уже о временных пошлинах на отдельные товарные позиции, а не об общем налогообложении покупки валюты. И это уже совсем другой механизм", – отметил экономист.