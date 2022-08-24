ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Импорт сырья и оборудования нужно разгружать от всех налогов и сборов, а не наоборот – экономист

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виктор Галасюк: 10-процентный налог на покупку валюты для любого импорта плохая идея
Виктор Галасюк: 10-процентный налог на покупку валюты для любого импорта – плохая идея
Фото: Viktor Halasiuk / Facebook

Новый налог на импорт, введение которого инициирует правительство, – плохая идея, ведь промышленности придется тратить дополнительные средства на приобретение сырья и оборудования. Об этом заявил на своей странице в Facebook экономист, президент Украинской ассоциации Римского клуба Виктор Галасюк.

"10-процентный налог на покупку валюты для любого импорта – плохая идея. Вообще, импорт сырья и оборудования (особенно не производимого в Украине) нужно разгружать от всех налогов и сборов, чтобы стимулировать внутреннее производство, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.

В то же время, по его мнению, нужно было бы временно обложить некритическую импортную продукцию конечного потребления – это дало бы и положительный фискальный эффект, и стимул для перерабатывающей промышленности в Украине.

"Но список такой продукции нужно формировать очень осторожно. Никаких одинаковых условий для всех товаров и услуг здесь быть не может. Конечно, речь идет уже о временных пошлинах на отдельные товарные позиции, а не об общем налогообложении покупки валюты. И это уже совсем другой механизм", – отметил экономист.

https://www.facebook.com/vhalasiuk/posts/pfbid0TTJ6KQqt2qMQKqzGFQ8jJaAP3Hne7ZH28yXiyMsxjUnRuY22SPYpPgpFGpXfLfBol

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.

Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.

Теги: налоги, валюта, экономика, импорт, законопроект, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Холодный борщ за 5 минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
Холодный борщ за 5 минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (402572)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (299485)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (235452)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (219152)
5
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (122203)
6
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (100244)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (72056)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (58816)
 
 
 
 