Импорт сырья и оборудования нужно разгружать от всех налогов и сборов, а не наоборот – экономист

"10-процентный налог на покупку валюты для любого импорта – плохая идея. Вообще, импорт сырья и оборудования (особенно не производимого в Украине) нужно разгружать от всех налогов и сборов, чтобы стимулировать внутреннее производство, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.
В то же время, по его мнению, нужно было бы временно обложить некритическую импортную продукцию конечного потребления – это дало бы и положительный фискальный эффект, и стимул для перерабатывающей промышленности в Украине.
"Но список такой продукции нужно формировать очень осторожно. Никаких одинаковых условий для всех товаров и услуг здесь быть не может. Конечно, речь идет уже о временных пошлинах на отдельные товарные позиции, а не об общем налогообложении покупки валюты. И это уже совсем другой механизм", – отметил экономист.
3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.
Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.
Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.