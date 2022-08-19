ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Министерство экономики выступило против налога на импорт, так как он ускорит инфляцию – Железняк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что если законопроект будет принят, то за импорт в размере $100 (по курсу 36,6 грн/$) в бюджет заберут 366 грн
Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что если законопроект будет принят, то за импорт в размере $100 (по курсу 36,6 грн/$) в бюджет заберут 366 грн
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Голоса", член налогового комитета Ярослав Железняк.

Он напомнил, что суть законопроекта в том, что за перевод средств в пользу нерезидентов по операциям по импорту товаров и услуг юридическими лицами и ФЛП уплачивается "военный сбор" в размере 10% от суммы перечисленных средств по официальному курсу НБУ на день проведения операции. То есть за импорт в размере $100 (по курсу 36,6 грн/$) в бюджет заберут 366 грн.

"Открыто против выступило Министерство экономики: в своем письме от 17 августа они указали, что введение сбора приведет к ускорению инфляции и падению ВВП. Также изменения будут иметь негативное влияние как на субъектов хозяйствования, так и на население", – написал нардеп.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.

Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Теги: инфляция, валюта, экономика, Министерство экономики, финансы, Сергей Марченко, Ярослав Железняк, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (516560)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (132098)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (88674)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (78075)
5
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (66065)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (63941)
7
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (57463)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (53614)
 
 
 
 