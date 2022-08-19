Министерство экономики выступило против налога на импорт, так как он ускорит инфляцию – Железняк

Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что если законопроект будет принят, то за импорт в размере $100 (по курсу 36,6 грн/$) в бюджет заберут 366 грн Фото: depositphotos.com

Он напомнил, что суть законопроекта в том, что за перевод средств в пользу нерезидентов по операциям по импорту товаров и услуг юридическими лицами и ФЛП уплачивается "военный сбор" в размере 10% от суммы перечисленных средств по официальному курсу НБУ на день проведения операции. То есть за импорт в размере $100 (по курсу 36,6 грн/$) в бюджет заберут 366 грн.

"Открыто против выступило Министерство экономики: в своем письме от 17 августа они указали, что введение сбора приведет к ускорению инфляции и падению ВВП. Также изменения будут иметь негативное влияние как на субъектов хозяйствования, так и на население", – написал нардеп.