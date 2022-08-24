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ICC Ukraine: Мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину

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Рост экспорта даст возможность значительно ослабить негативное давление на гривну, отметили в ICC Ukraine
Рост экспорта даст возможность значительно ослабить негативное давление на гривну, отметили в ICC Ukraine
Фото: depositphotos.com

Если Украина добъется разблокировки морских портов для экспорта металла и руды, это даст экономике страны стабильный приток валюты, что снизит давление на гривну и позволит возобновить производство. Об этом заявил вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап, пишет "РБК-Украина".

"Разблокировка портов – это не только позиция относительно глобального видения функционирования и развития мировой экономики. Это средство, которое позволит действенно и активно противостоять агрессии. Ведь мы все видим удар, который вынуждена держать Украина на финансовом поле: инфляция, курс доллара, нехватка поступлений в бюджет. Поэтому мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину", – отметил эксперт.

Сиволап считает, что экспорт зерна продемонстрировал: вместе можно решать сверхсложные задачи, поэтому Украина имеет все возможности активизировать решение этого вопроса на международном уровне.

"Следует активизировать усилия, чтобы открылись возможности для экспорта нашей металлопродукции через морские порты. Об этом уже заявлял заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Также, по моей информации, этот вопрос поднимался и в ходе визита Генерального секретаря ООН в Одессе Антониу Гутерриша. Понятно, что здесь должны быть приложены усилия всех – и Украины как главного инициатора этого вопроса, и наших международных друзей, и мощных общественных организаций – таких, как Международная торговая палата", – заявил ICC Ukraine.

Он отметил, что от экспорта металлопродукции Украина потенциально может получать от $600 млн в месяц, а восстановление экспорта поможет активизировать производство и вернуть работников из вынужденного простоя.

"На уровне макроэкономических показателей экспорт металла и руды даст стабильные поступления валюты в страну, которые не зависят от внешней помощи. Это даст возможность значительно ослабить негативное давление на гривну. Также это решает вопрос дополнительных валютных поступлений в бюджет и не приводит к инфляционному давлению", – подчеркнул Сиволап.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке. 

Теги: инфляция, гривна, экономика, экспорт, металлургия, война России против Украины, финансы
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