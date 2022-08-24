ICC Ukraine: Мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину

"Разблокировка портов – это не только позиция относительно глобального видения функционирования и развития мировой экономики. Это средство, которое позволит действенно и активно противостоять агрессии. Ведь мы все видим удар, который вынуждена держать Украина на финансовом поле: инфляция, курс доллара, нехватка поступлений в бюджет. Поэтому мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину", – отметил эксперт.

Сиволап считает, что экспорт зерна продемонстрировал: вместе можно решать сверхсложные задачи, поэтому Украина имеет все возможности активизировать решение этого вопроса на международном уровне.

"Следует активизировать усилия, чтобы открылись возможности для экспорта нашей металлопродукции через морские порты. Об этом уже заявлял заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Также, по моей информации, этот вопрос поднимался и в ходе визита Генерального секретаря ООН в Одессе Антониу Гутерриша. Понятно, что здесь должны быть приложены усилия всех – и Украины как главного инициатора этого вопроса, и наших международных друзей, и мощных общественных организаций – таких, как Международная торговая палата", – заявил ICC Ukraine.

Он отметил, что от экспорта металлопродукции Украина потенциально может получать от $600 млн в месяц, а восстановление экспорта поможет активизировать производство и вернуть работников из вынужденного простоя.

"На уровне макроэкономических показателей экспорт металла и руды даст стабильные поступления валюты в страну, которые не зависят от внешней помощи. Это даст возможность значительно ослабить негативное давление на гривну. Также это решает вопрос дополнительных валютных поступлений в бюджет и не приводит к инфляционному давлению", – подчеркнул Сиволап.