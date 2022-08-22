ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Повышение налога на импорт негативно повлияет на экономику и ускорит инфляцию – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Импортный налог ускорит инфляцию, считает член Совета НБУ
Импортный налог ускорит инфляцию, считает член Совета НБУ
Фото: depositphotos.com

Введение 10% налога на импорт может негативно повлиять на финансовую ситуацию в Украине – вызовет рост цен и ухудшит ценовую конкурентоспособность экономики. Об этом заявил член Совета НБУ с мая 2018 года по май 2022-го Александр Петрик.

"Повышение налогов на импортные товары, в том числе для ВСУ и обороны, может существенно повысить расходы бюджета, которые, скорее всего, будут финансироваться НБУ через допэмиссию. Это будет давить и на цены, и на курс. Кроме того, это приведет к повышению цен на горючее – оно сейчас почти все импортировано. Это будет стимулировать быстрый рост цен из-за транспортной составляющей", – объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, импортный налог ускорит инфляцию. А поскольку в украинском экспортном производстве и в целом в экономике большая импортная составляющая, многие национальные производители будут терять конкурентоспособность из-за роста расходов, связанного с подорожанием импорта.

Чтобы решить эту дилемму, идеально было бы способствовать критическому импорту, но ограничить импорт товаров, не критических для правительства, населения и бизнеса – в первую очередь это товары группы luxury, то есть предметы роскоши, подчеркнул эксперт. В то же время он отметил, что такая избирательная система налогообложения требует от власти четких и прозрачных механизмов, в том числе – и в борьбе с коррупцией на таможне.

"Нужно научиться обходиться без предметов роскоши, когда страна находится в состоянии войны. Власти должны четко определить, что входит в эту группу, и контролировать импорт этих товаров. К сожалению, некачественная система государственного управления, в частности неэффективная налоговая система и коррупция, делают невозможными эффективное взимание пошлины с некритического импорта, оставляя критический импорт необлагаемым налогом", – заявил Петрик.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.

Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.

Теги: налоги, инфляция, валюта, экономика, бюджет, импорт, цены, экспорт, Нацбанк, законопроект, финансы, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (172262)
2
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (157265)
3
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (64063)
4
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (31685)
5
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (25391)
6
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (20838)
7
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (19018)
8
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео (18340)
 
 
 
 