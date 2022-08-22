Повышение налога на импорт негативно повлияет на экономику и ускорит инфляцию – эксперт

"Повышение налогов на импортные товары, в том числе для ВСУ и обороны, может существенно повысить расходы бюджета, которые, скорее всего, будут финансироваться НБУ через допэмиссию. Это будет давить и на цены, и на курс. Кроме того, это приведет к повышению цен на горючее – оно сейчас почти все импортировано. Это будет стимулировать быстрый рост цен из-за транспортной составляющей", – объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, импортный налог ускорит инфляцию. А поскольку в украинском экспортном производстве и в целом в экономике большая импортная составляющая, многие национальные производители будут терять конкурентоспособность из-за роста расходов, связанного с подорожанием импорта.

Чтобы решить эту дилемму, идеально было бы способствовать критическому импорту, но ограничить импорт товаров, не критических для правительства, населения и бизнеса – в первую очередь это товары группы luxury, то есть предметы роскоши, подчеркнул эксперт. В то же время он отметил, что такая избирательная система налогообложения требует от власти четких и прозрачных механизмов, в том числе – и в борьбе с коррупцией на таможне.

"Нужно научиться обходиться без предметов роскоши, когда страна находится в состоянии войны. Власти должны четко определить, что входит в эту группу, и контролировать импорт этих товаров. К сожалению, некачественная система государственного управления, в частности неэффективная налоговая система и коррупция, делают невозможными эффективное взимание пошлины с некритического импорта, оставляя критический импорт необлагаемым налогом", – заявил Петрик.