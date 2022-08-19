Украина попросит ЕС освободить беженцев от налогов

По действующим нормам через три месяца (183 дня) пребывания под временной защитой в ЕС украинцы становятся налоговыми резидентами принимающих стран и должны платить там налоги, в том числе с активов в Украине. При этом за ними сохраняются и налоговые обязательства на родине.

Ранее Кухар выступил с инициативой отменить эту норму. По его словам, для этого в Европе есть прецедент: во время пандемии коронавируса, когда из-за карантина и отмены авиарейсов многие люди оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, для них сделали исключение. В Минэкономики хотят предложить ЕС также поступить сейчас с украинцами.

Соответствующее письмо на днях подпишет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, говорится в сообщении экономического эксперта.

Он добавил, что готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и налоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.