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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина попросит ЕС освободить беженцев от налогов

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Обязательства для украинцев наступают через 183 дня пребывания в ЕС
Обязательства для украинцев наступают через 183 дня пребывания в ЕС
Фото: ЕРА

Министерство экономики Украины будет просить органы власти стран Евросоюза отсрочить наступление налоговых обязательств для граждан Украины, которые спасаются там от российской агрессии. Об этом в Facebook сообщил член экономического штаба при Минэкономики Михаил Кухарь.

По действующим нормам через три месяца (183 дня) пребывания под временной защитой в ЕС украинцы становятся налоговыми резидентами принимающих стран и должны платить там налоги, в том числе с активов в Украине. При этом за ними сохраняются и налоговые обязательства на родине.

Ранее Кухар выступил с инициативой отменить эту норму. По его словам, для этого в Европе есть прецедент: во время пандемии коронавируса, когда из-за карантина и отмены авиарейсов многие люди оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, для них сделали исключение. В Минэкономики хотят предложить ЕС также поступить сейчас с украинцами.

Соответствующее письмо на днях подпишет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, говорится в сообщении экономического эксперта.

Он добавил, что готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и налоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

https://www.facebook.com/kukhar.mikhailo/posts/pfbid01GHkGmYE6cfWh161n8L9P57HfwquLwzf11rKhFSJcfrGUH4iKanfKFtozxSA2MJNl

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 19 августа, более 6 млн украинцев находятся в странах ЕС, из них более 3 млн получили статус временной защиты.

Теги: Украина, налоги, беженцы, Министерство экономики, война России против Украины, Евросоюз, Михаил Кухар, Юлия Свириденко
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