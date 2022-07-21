Нацбанк установил лимиты на карточные расчеты и снятие наличных за границей

Принятые меры должны "минимизировать расходование международных резервов на неприоритетные в военное время направления", говорится в сообщении.

В частности, с 21 июля изменен лимит снятия наличных с карты: с ежемесячного (50 тыс. грн в эквиваленте) на еженедельный (12,5 тыс. грн в эквиваленте на семь календарных дней).

Также со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте) уменьшен ежемесячный лимит на гривневые переводы граждан с карты на карту (P2P).

Кроме того, Нацбанк установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт. Теперь он составляет 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.