ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нацбанк установил лимиты на карточные расчеты и снятие наличных за границей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ограничения касаются перводов и снятия наличных
Ограничения касаются перводов и снятия наличных
Фото: ЕРА

Национальный банк Украины принял новые ограничения по операциям с платежными картами граждан страны за границей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Принятые меры должны "минимизировать расходование международных резервов на неприоритетные в военное время направления", говорится в сообщении. 

В частности, с 21 июля изменен лимит снятия наличных с карты:  с ежемесячного (50 тыс. грн в эквиваленте) на еженедельный (12,5 тыс. грн в эквиваленте на семь календарных дней).

Также со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте) уменьшен ежемесячный лимит на гривневые переводы граждан с карты на карту (P2P). 

Кроме того, Нацбанк установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт. Теперь он составляет 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

Теги: гривна, Нацбанк, ограничения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (143196)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (83263)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (78717)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (58121)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (44588)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38703)
7
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (35566)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (30310)
 
 
 
 