Введение налога на импорт только усугубит экономический кризис в Украине – эксперт

"Инициатива по повышению налогов говорит о том, что нынешняя власть не владеет даже азами экономической науки. Ведь наука говорит: ответом на экономический кризис должно быть снижение налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Тогда постепенно страна из этого кризиса начинает выходить. У нас же во время глубокого кризиса при падении ВВП, по разным оценкам, на 35–50% правительство пытается налоговую нагрузку увеличить. Результаты такого подхода экономической науке тоже хорошо известны: кризис в стране будет только усугубляться и становиться тяжелее", – пояснил Новак.

Эксперт подчеркнул. что особенно неверен этот подход, учитывая масштабную международную финансовую поддержку, которую сейчас получает Украина. Ведь в таких условиях власть должна максимально использовать донорский ресурс и поддерживать отечественный бизнес и граждан.

"Правительство вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преференциями, инициирует увеличение налогов. И это в то время, когда у Украины есть возможность значительно увеличить экономическую поддержку, ведь весь мир понимает: мы сейчас бьемся не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. В таких условиях увеличение налогов – это как минимум непрофессионально, а как максимум – нужно рассматривать вопрос, почему мы до сих пор не избавились от внутренних врагов, занимающих очень высокие должности", – резюмировал Новак.