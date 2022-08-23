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Введение налога на импорт только усугубит экономический кризис в Украине – эксперт

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Андрей Новак: Правительство вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преференциями, инициирует увеличение налогов
Андрей Новак: Правительство вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преференциями, инициирует увеличение налогов
Фото: latifundist.com

Инициатива по введению налога в 10% на импорт, предложенная властями, не решит проблему с дефицитом валюты и значительно углубит существующий экономический кризис в Украине. Такое убеждение выразил экономист Андрей Новак в комментарии "РБК-Украина".

"Инициатива по повышению налогов говорит о том, что нынешняя власть не владеет даже азами экономической науки. Ведь наука говорит: ответом на экономический кризис должно быть снижение налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Тогда постепенно страна из этого кризиса начинает выходить. У нас же во время глубокого кризиса при падении ВВП, по разным оценкам, на 35–50% правительство пытается налоговую нагрузку увеличить. Результаты такого подхода экономической науке тоже хорошо известны: кризис в стране будет только усугубляться и становиться тяжелее", – пояснил Новак.

Эксперт подчеркнул. что особенно неверен этот подход, учитывая масштабную международную финансовую поддержку, которую сейчас получает Украина. Ведь в таких условиях власть должна максимально использовать донорский ресурс и поддерживать отечественный бизнес и граждан.

"Правительство вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преференциями, инициирует увеличение налогов. И это в то время, когда у Украины есть возможность значительно увеличить экономическую поддержку, ведь весь мир понимает: мы сейчас бьемся не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. В таких условиях увеличение налогов – это как минимум непрофессионально, а как максимум – нужно рассматривать вопрос, почему мы до сих пор не избавились от внутренних врагов, занимающих очень высокие должности", – резюмировал Новак.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.

Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило, что новый налог ускорит рост цен в Украине и приведет к падению объемов производства.

Теги: налоги, экономика, Министерство экономики, кризис, законопроект, Андрей Новак, финансы, Минфин, экономический кризис
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