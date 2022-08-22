В Японии налоговая занялась поощрением молодых людей к выпивке. Объявлен общенациональный конкурс идей, он понравился не всем

Молодые японцы пьют меньше своих родителей и приносят меньше доходов государству Фото: depositphotos.com

Организаторы конкурса до 9 сентября принимают от людей в возрасте 20-39 лет идеи, как вновь сделать популярными среди молодежи Японии (то есть, из сверстников) аутентичный алкоголь – такой как саке, японские виски, пиво или вино.

Участвовать в конкурсе c названием Sake Viva! могут жители любой страны мира – но проект должен быть представлен на японском языке. Конкурсанты должны предложить методы продвижения традиционных японских напитков, ориентированные на молодежь.

Они, как сказано на официальном сайте проекта, могут придумывать рекламные акции, брендинг и даже передовые методы продвижения с использованием искусственного интеллекта. Налоговое управление, которое является внешним подразделением минфина Японии, обещает победителям содействие в реализации из бизнес-идей.

Идею государственной структуры в стране восприняли неоднозначно. Некоторым комментаторам кажется, что идея налоговиков, по-видимому, противоречит указаниям министерства здравоохранения, поощряющим умеренное употребление алкоголя.

Пользователи соцсетей, пишет The Japan Times, критикуют налоговую в частности за попытку пропаганды нездоровых привычек и за то, что там пытаются диктовать людям выбор образа жизни. Издание приводит отзывы японцев, которые называют кампанию "смехотворной" и убеждены, что молодые люди, избегающие употребления алкоголя, должны восприниматься как "нечто хорошее".

Минздрав Японии, в свою очередь, выразил надежду, что начатая кампания также напомнит людям, что нужно пить "подобающее количество алкоголя". Там уточнили, что не задействованы в кампании, но рассчитывают, что дух акции соответствует позиции ведомства, состоящей в том, что люди должны "пить ответственно".

С другой стороны, симпатизирующие конкурсу люди, пишет японское издание, размещали в Интернете "причудливые" идеи – например, использовать в продвижении алкоголя знаменитых актрис, "выступающих" в роли хостесс виртуальной реальности в цифровых клубах.

Беспокойство налогового ведомства вызвано тем, что в Японии в последние годы стали меньше пить алкоголя на фоне демографических изменений, пандемии коронавируса, а также изменения образа жизни молодежи, что сказалось на налоговых поступлениях.

Так, потребление алкоголя в Японии в год упало со 100 литров на взрослого человека в 1995 году до 75 литров в 2020 году. В 1980 году налоговые поступления от продажи алкоголя составляли 5% от общего объема, в 2011 году – 3%, а в 2020-м – всего 1,7%, пишет The Japan Times.