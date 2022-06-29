Владелец брендов Captain Morgan, Baileys, Guinness уходит с российского рынка

Diageo работала в РФ с 2006 года Фото: depositphotos.com

В марте компания прекратила экспорт и продажу готовой продукции клиентам в России. Теперь же в Diageo заявили, что "приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране".

"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства", – сообщил представитель компании.

Согласно данным с сайта компании, работала на российском рынке с 2006 года. Она поставляла продукцию в 70 тыс. магазинов и 19 тыс. ресторанов и баров.