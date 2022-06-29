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Владелец брендов Captain Morgan, Baileys, Guinness уходит с российского рынка

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Diageo работала в РФ с 2006 года
Diageo работала в РФ с 2006 года
Фото: depositphotos.com

Британская компания Diageo, которая владеет алкогольными брендами Captain Morgan, Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и другими, приняла решение уйти с российского рынка. Об этом компания сообщила в комментарии "Коммерсанту".

В марте компания прекратила экспорт и продажу готовой продукции клиентам в России. Теперь же в Diageo заявили, что "приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране".

"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства", – сообщил представитель компании.

Согласно данным с сайта компании, работала на российском рынке с 2006 года. Она поставляла продукцию в 70 тыс. магазинов и 19 тыс. ресторанов и баров. 

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, алкоголь, торговля
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