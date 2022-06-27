В южноафриканском баре при невыясненных обстоятельствах погибли более 20 подростков. Жертвам – от 13 до 17 лет

В ЮАР более 20 подростков погибли, когда отмечали в клубе окончание учебного года Фото: Jurie Blignaut / Twitter

По информации издания, подростки отмечали в популярном клубе Enyobeni окончание учебного года. Информация о гибели посетителей поступила в полицию около 4.00.

Корреспондент Dispatch заявил, что тела погибших лежали в "странных позах, будто внезапно рухнули на пол во время танца или разговора".

Южноафриканский телеканал News24 со ссылкой на полицию сообщил, что жертвам было от 13 до 17 лет.

Правоохранители считают, что причиной смерти подростков могли стать давка, отравление ядом или некачественным алкоголем. Однако отсутствие видимых травм на телах жертв ставит под сомнение версию о давке, уточняет Dispatch.