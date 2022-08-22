Украина должна добиваться разблокирования портов для экспорта металлопродукции – экономист

"Сейчас у нас значительно нарушена логистика, и в таких условиях повышать налоги очень плохая идея, ведь это вызовет цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. Украина должна добиваться разблокирования экспорта не только зерна, но и металла, и других товаров", – уверен он.

Новак отметил, что, несмотря на важность экспорта металла для Украины, для мира эта тема не слишком интересна. Поэтому именно украинские власти должны активно работать в этом направлении.

"Аграрку разблокировали, потому что за экспорт зерна поднялся весь мир, и Россия, в обмен на какие-то уступки, приняла соглашение. Что же касается металла, то это не громкая политическая тема, а разблокировка экспорта неинтересна никому, кроме Украины. Но наша страна должна работать в этом направлении и добиваться разблокировки портов", – подчеркнул экономист.