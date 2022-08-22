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Украина должна добиваться разблокирования портов для экспорта металлопродукции – экономист

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Андрей Новак: Наша страна должна работать в этом направлении и добиваться разблокировки портов
Андрей Новак: Наша страна должна работать в этом направлении и добиваться разблокировки портов
Фото: fakty.ua

Украина должна добиваться того, чтобы "зерновой коридор" был расширен на экспорт украинской металлопродукции. Об этом заявил в комментарии "Цензор.НЕТ" экономист Андрей Новак.

"Сейчас у нас значительно нарушена логистика, и в таких условиях повышать налоги очень плохая идея, ведь это вызовет цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. Украина должна добиваться разблокирования экспорта не только зерна, но и металла, и других товаров", – уверен он.

Новак отметил, что, несмотря на важность экспорта металла для Украины, для мира эта тема не слишком интересна. Поэтому именно украинские власти должны активно работать в этом направлении.

"Аграрку разблокировали, потому что за экспорт зерна поднялся весь мир, и Россия, в обмен на какие-то уступки, приняла соглашение. Что же касается металла, то это не громкая политическая тема, а разблокировка экспорта неинтересна никому, кроме Украины. Но наша страна должна работать в этом направлении и добиваться разблокировки портов", – подчеркнул экономист.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке. 

Теги: налоги, экономика, экспорт, металлургия, Андрей Новак
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