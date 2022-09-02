"Это очень хороший результат". За украинским зерном стоит очередь из 64 кораблей – Администрация морпортов

"По состоянию на 1 сентября уже 1,7 млн тонн [аграрной продукции] загружено и отправлено из украинских черноморских портов. 70 судов зашли в наши порты и столько же вышли в порты назначения. То есть, мы работаем", — рассказал он.

Баринов добавил, что в АМПУ поступило еще 64 заявки на вход в украинские порты для загрузки судов.

"Это очень хороший результат. Наши инспекции, проходящие в территориальных водах Турции, даже не успевают обследовать все суда до их заходов в украинские порты", — сказал он.

По словам замглавы АМПУ, до войны ежемесячно отгружалось около 5 млн тонн агропродукции из всех портов Украины. Учитывая, что порты на Азовском море, а также Херсон и Очаков остаются под оккупацией, власти Украины рассчитывают увеличить объем экспорта до 3-4 млн тонн ежемесячно.

Кроме того, Баринов сообщил, что через украинские дунайские порты в августе отгрузили около 2 млн тонн продукции – это рекорд за все время их существования.