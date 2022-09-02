"Это очень хороший результат". За украинским зерном стоит очередь из 64 кораблей – Администрация морпортов

"По состоянию на 1 сентября уже 1,7 млн тонн [аграрной продукции] загружено и отправлено из украинских черноморских портов. 70 судов зашли в наши порты и столько же вышли в порты назначения. То есть, мы работаем", — рассказал он.
Баринов добавил, что в АМПУ поступило еще 64 заявки на вход в украинские порты для загрузки судов.
"Это очень хороший результат. Наши инспекции, проходящие в территориальных водах Турции, даже не успевают обследовать все суда до их заходов в украинские порты", — сказал он.
По словам замглавы АМПУ, до войны ежемесячно отгружалось около 5 млн тонн агропродукции из всех портов Украины. Учитывая, что порты на Азовском море, а также Херсон и Очаков остаются под оккупацией, власти Украины рассчитывают увеличить объем экспорта до 3-4 млн тонн ежемесячно.
Кроме того, Баринов сообщил, что через украинские дунайские порты в августе отгрузили около 2 млн тонн продукции – это рекорд за все время их существования.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
30 августа в Мининфраструкруры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.