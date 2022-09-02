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"Это очень хороший результат". За украинским зерном стоит очередь из 64 кораблей – Администрация морпортов

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В АМПУ рассказали о результатах работы зернового коридора
В АМПУ рассказали о результатах работы зернового коридора
Фото: Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority / Facebook

Из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь. Об этом рассказал заместитель главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов в эфире "Украинского радио" 2 сентября.

"По состоянию на 1 сентября уже 1,7 млн тонн [аграрной продукции] загружено и отправлено из украинских черноморских портов. 70 судов зашли в наши порты и столько же вышли в порты назначения. То есть, мы работаем", — рассказал он.

Баринов добавил, что в АМПУ поступило еще 64 заявки на вход в украинские порты для загрузки судов.

"Это очень хороший результат. Наши инспекции, проходящие в территориальных водах Турции, даже не успевают обследовать все суда до их заходов в украинские порты", — сказал он.

По словам замглавы АМПУ, до войны ежемесячно отгружалось около 5 млн тонн агропродукции из всех портов Украины. Учитывая, что порты на Азовском море, а также Херсон и Очаков остаются под оккупацией, власти Украины рассчитывают увеличить объем экспорта до 3-4 млн тонн ежемесячно.

Кроме того, Баринов сообщил, что через украинские дунайские порты в августе отгрузили около 2 млн тонн продукции – это рекорд за все время их существования.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. 

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

30 августа в Мининфраструкруры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.

Теги: Украина, экономика, оккупация, экспорт, судно, судоходство, зерно
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